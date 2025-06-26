Ουκρανία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια της Χερσώνας

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι τοπικές αρχές.

Στο χωριό Ταβρίισκε, ένας κάτοικος σκοτώθηκε από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης Ολεκσάντρ Προκούντιν. Σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση, «κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν μια πολυκατοικία» τραυματίζοντας έναν άλλο άνδρα 34 ετών, ο οποίος βρισκόταν στην κατοικία του.

Στην περιφέρεια του Κοραμπέλνι, νυκτερινός ρωσικός βομβαρδισμός προκάλεσε τον τραυματισμό ενός 70χρονου, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram οι δημοτικές αρχές της Χερσώνας.

Η Μόσχα ανακοίνωσε πως κατέρριψε 50 ουκρανικά drone στη διάρκεια της νύxτας

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 50 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Όπως διευκρίνισε το υπουργείο μέσω Telegram, σχεδόν τα μισά απ’ αυτά καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια του Κουρσκ στα σύνορα με την Ουκρανία. Τα υπόλοιπα καταστράφηκαν πάνω από άλλες ρωσικές περιφέρειες, από τα οποία τρία πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας, πρόσθεσε το υπουργείο.

Στο διπλωματικό επίπεδο, οι συνομιλίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, παρά την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Μόσχα απαιτεί κυρίως να της παραδώσει το Κίεβο τέσσερις ολόκληρες περιφέρειες (Χερσώνα, Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια), επιπλέον της προσαρτημένης Κριμαίας, απαιτήσεις που θεωρούνται απαράδεκτες από την Ουκρανία.

Ειδικό δικαστήριο

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε χθες, Τετάρτη, συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη δημιουργία ενός ειδικού δικαστηρίου με στόχο να ασκήσει διώξεις και να δικάσει τους υπεύθυνους του «εγκλήματος της επίθεση εναντίον της Ουκρανίας».

(φωτογραφία αρχείου)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Η δίκη του Μπίμπι Νετανιάχου πρέπει να ακυρωθεί» λέει ο Τραμπ

ΝΑΤΟ: Καταληκτική συμφωνία στην ιστορική Σύνοδο για την αύξηση της αμυντικής δαπάνης στο 5%

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη διάθεση των βουλευτών η δικογραφία των 3.000 σελίδων