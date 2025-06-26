ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη διάθεση των βουλευτών η δικογραφία των 3.000 σελίδων

Ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης αναμένεται να ξεκινήσει ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με φόντο την ογκώδη -όπως φαίνεται- δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έφτασε χθες στη Βουλή και ανακοινώθηκε αργά το βράδυ στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Η δικογραφία για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, αφορά το ενδεχόμενο αδίκημα της απιστίας και, για να διαβιβαστεί στη Βουλή, δόθηκε εντολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η σχετική εντολή δόθηκε την προηγούμενη, Πέμπτη όταν και έφυγε από την Εισαγγελία με προορισμό το υπουργείο Δικαιοσύνης. Ακολούθησε η καθαρογραφή του διαβιβαστικού και αμέσως μετά έφτασε στην Ολομέλεια. Σε συνομιλία του με κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε ότι από σήμερα το πρωί στις 09:00 οι βουλευτές θα μπορούν να προσέρχονται στην αίθουσα 168 «Παύλος Μπακογιάννης», όπου θα βρίσκεται η δικογραφία 3.000 σελίδων και θα είναι διαθέσιμη σε πρώτη φάση σε τρία αντίτυπα. Η αίθουσα θα είναι ανοικτή καθημερινά για 12 ώρες.

Για τη διευκόλυνση και ταχύτερη ενημέρωση των βουλευτών των κομμάτων, η δικογραφία αναπαρήχθη σε τρία αντίγραφα, ώστε ταυτόχρονα να μπορούν να μελετούν βουλευτές ανά τρεις Κοινοβουλευτικές Ομάδες. Επίσης, δημιουργήθηκαν δύο αντίγραφα προκειμένου να τα λάβουν οι δύο αναφερόμενοι πρώην υπουργοί, Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, όπως έχουν δικαίωμα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι μπαίνουν στο κάδρο

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Θανάσης Μπούρας, ανακοινώνοντας τη διαβίβαση της δικογραφίας, το βράδυ της Τετάρτης, τα πρόσωπα που αφορά είναι οι πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης. Παράλληλα, στη δικογραφία φαίνεται να υπάρχουν συνομιλίες όπου δείχνουν επαφές με βουλευτές κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, οι βουλευτές καταγράφηκαν να ζητούν εξυπηρετήσεις για ψηφοφόρους τους.

Βουλή: Αντιπαράθεση Μπούρα και Πλεύρη με Κωνσταντοπούλου για τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αυτή τη στιγμή αναπαράγονται αυτά τα αντίγραφα και όπως καταλαβαίνετε κανείς δεν κρύβει μια δικογραφία, η οποία είναι τουλάχιστον 3.000 σελίδες, ήρθε πριν λίγο στη Βουλή, ανακοινώθηκε την ίδια μέρα και αποκτούν πρόσβαση παράλληλα οι κοινοβουλευτικές ομάδες από αύριο το πρωί», τόνισε με νόημα ο κ. Μπούρας, απαντώντας έτσι, εμμέσως πλην σαφώς, στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, αφού μίλησε για αδικαιολόγητη καθυστέρηση ενημέρωσης της Βουλής, ζήτησε να ενημερωθεί αμέσως για το περιεχόμενο της δικογραφίας και υποστήριξε πως κρύβεται δόλος απόκρυψης της δικογραφίας από τους βουλευτές. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε οικτρό πρόσχημα ότι η δικογραφία φωτοτυπείται, πυροδοτώντας αντιδράσεις.

«Λειτουργεί ως κατά φαντασίαν εισαγγελέας και ως δικαστής του βουνού που μοιράζει ποινές», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης, κατηγορώντας τη για σόου. Στην πρότασή της να παραμείνει ανοιχτή η Ειδική Γραμματεία ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι έχουν περάσει οι εποχές που ως Πρόεδρος της Βουλής έκανε «ολονυχτίες στους υπαλλήλους της Βουλής». Χαρακτήρισε, δε, «άτιμο» να αναφέρεται σε πρόσωπα τα οποία εκ του ρόλου τους δεν μπορούν να απαντήσουν και να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει ένα από τα γνωστά της σόου για το κράτος δικαίου. Συνυπήρχατε στην κυβέρνηση με τον κ. Παπαγγελόπουλο, τον μόνο καταδικασμένο υπουργό για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη», ανέφερε, ενώ, απαντώντας στις αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τον πατέρα του, είπε πως ο ίδιος εξέφρασε θέσεις αντίθετες από τον πατέρα του και βρέθηκε στη Βουλή ακολουθώντας αυτοτελή πορεία. «Εσείς βρίσκεστε σε αυτή τη θέση αποκλειστικά και μόνο επειδή είστε κόρη του πατέρα σας», υποστήριξε, για να προσθέσει πως την οικογενειακή ευθύνη την επικαλούνταν μόνο ολοκληρωτικά καθεστώτα.



Κυβερνητικές πηγές για δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα μελετηθεί ενδελεχώς με γνώμονα τη διαφάνεια

Την «απόλυτη προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, που ήταν και είναι η πλήρης εξυγίανση των διαχρονικών παθογενειών στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ» τονίζουν κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή. Όπως τονίζουν οι πηγές της κυβέρνησης, ήδη από το 2024 η διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί σε επιτήρηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που συνοδεύεται από συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στις πληρωμές.

«Πέραν αυτού, ανακοινώθηκε και δρομολογείται η κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ενσωμάτωσης των λειτουργιών πληρωμών και ελέγχου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η ανεξαρτησία και οι σημαντικές επιτυχίες της ΑΑΔΕ διασφαλίζουν την αναμόρφωση του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων και πληρωμών υπέρ του πρωτογενούς τομέα και της χώρας». Με τον ίδιο γνώμονα της πλήρους διαφάνειας και σύμφωνα με την πάγια θέση της κυβέρνησης, η δικογραφία που διαβιβάσθηκε στη Βουλή ως προς τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών σε σχέση με την υπό εξέλιξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα μελετηθεί ενδελεχώς προς περαιτέρω αξιολόγηση» καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.



Τα επόμενα βήματα για εξεταστική ή προανακριτική

Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η μελέτη της δικογραφίας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα ανοίξουν τα χαρτιά τους. Ήδη από το ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκαθαρίσει ότι για κάθε έρευνα για υποθέσεις που θα διαβιβάζονται στη Βουλή θα ζητείται η διενέργεια έρευνας. Ως εκ τούτου, παραμένει ανοιχτό εάν θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική ή προανακριτική. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει γνωστές τις προθέσεις της, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι απορρίπτει το ενδεχόμενο προανακριτικής. Πάντως, τόσο η Ελληνική Λύση όσο και η Πλεύση Ελευθερίας έχουν βάλει ήδη στο τραπέζι την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής.

Υπενθυμίζεται ότι για να υποβληθεί πρόταση για σύσταση προανακριτικής χρειάζονται 30 βουλευτές, ενώ για εξεταστική απαιτούνται 60 βουλευτές. Μετά την τελευταία Συνταγματική Αναθεώρηση πρόταση για εξεταστική επιτροπή μπορεί να καταθέσει και η μειοψηφία μετά από αίτημα 10 βουλευτών, το οποίο, ωστόσο, πρέπει να υπερψηφιστεί από τουλάχιστον 120 βουλευτές. «Η Βουλή μπορεί να συνιστά δύο ανά κοινοβουλευτική περίοδο εξεταστικές επιτροπές, εφόσον η σχετική πρόταση δέκα τουλάχιστον βουλευτών υπερψηφισθεί από τα δύο πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Σύνταγμα.

Πηγή: parapolitika.gr

Μεταναστευτικό: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν στη Λιβύη ...το σκάφος για Κρήτη

Ηράκλειο: Πρόστιμα «φωτιά» από τη Δημοτική Αστυνομία, με βάση το νέο ΚΟΚ