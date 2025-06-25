Στη Βουλή η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τί περιγράφει

Διαβιβάστηκε στη Βουλή από το υπουργείο Δικαιοσύνης η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Η δικογραφία, που αποτελείται από 3.000 σελίδες, έφτασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης στη Βουλή, σε έγχαρτη μορφή, σε μία μεγάλη κούτα και αναμένεται να ανακοινωθεί στην Ολομέλεια μετά τις 9 το βράδυ. Στη συνέχεια θα δοθεί πρόσβαση στα κόμματα προκειμένου να λάβουν γνώση επί αυτής.

Συγκεκριμένα, οι βουλευτές θα έχουν πρόσβαση στη δικογραφία, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της βουλής, χωρίς ωστόσο να μπορούν να βγάλουν φωτογραφίες ή αντίγραφα. Θα έχουν την δυνατότητα να κρατούν μόνο σημειώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υλικό της δικογραφίας περιγράφονται σε αδρές γραμμές πράξεις των δύο υπουργών που θα διερευνηθεί αν στοιχειοθετούν αποχρώσες ενδείξεις για την τέλεση αδικημάτων. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνομιλίες βουλευτών, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από κόμματα της αντιπολίτευσης. Πρόκειται για συνομιλίες με υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τους οποίους φέρεται να ζητούσαν διευκολύνσεις για την χορήγηση επιδοτήσεων.

Τα κόμματα θα μελετήσουν την ογκώδη δικογραφία και θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Οι κοινοβουλευτικές επιλογές είναι δύο: Είτε πρόταση για προανακριτική επιτροπή που απαιτεί 30 υπογραφές, είτε πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που απαιτεί 60 υπογραφές. Σημειώνεται ότι ήδη από τις 11 Ιουνίου έχει καταθέσει αίτημα για εξεταστική η Ελληνική Λύση.

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρέπει να διαβάσουμε τη δικογραφία, για να μπορούμε να τοποθετηθούμε επί όλων των θεμάτων

«Είναι προφανές ότι πρέπει πρώτα να διαβάσουμε το περιεχόμενο, για να μπορούμε να έχουμε άποψη και να τοποθετηθούμε επί όλων των επιμέρους θεμάτων, όπως συμβαίνει σε κάθε δικογραφία, γιατί έρχονται συχνά δικογραφίες στη βουλή, διάφορες δικογραφίες, και από εκεί και πέρα αξιολογούνται επισήμως από τις κοινοβουλευτικές ομάδες, κάποιες εκ των οποίων, ας πούμε, είναι και μηνύσεις διάφορες που γίνονται. Ο λόγος που πρέπει να γίνει αυτό είναι για να υπάρχει εικόνα, σε τι συνίσταται μια αναφορά σε ένα πρόσωπο. Είναι μια αναφορά σε μια μαρτυρική κατάθεση; Είναι κάτι πιο σοβαρό το οποίο χρειάζεται να γίνει περαιτέρω αξιολόγηση; ‘Αρα, μέχρι να αποκτηθεί σχετική εικόνα οποιαδήποτε τοποθέτηση, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι στον αέρα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό “Παραπολιτικά”

«Το γεγονός ότι η αντιπολίτευση προεξοφλεί ή φωτογραφίζει -ή κάποια κόμματα για να μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, αλλά, δυστυχώς, οι περισσότεροι έτσι φαίνεται ότι συμπεριφέρονται- προεξοφλεί τη στάση της πριν διαβάσει τη δικογραφία και πριν μελετήσει τα δεδομένα, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι πέντε και δέκα σελίδες, αυτό δείχνει τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζουν στο θέμα, που είναι μηδαμινή ως ανύπαρκτη» πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων δεν είναι τωρινό, δεν είναι σύγχρονο, δεν είναι μόνο ελληνικό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους, στείρας πολιτικής αντιπαράθεσης. «Λέω εισαγωγικά, για να μην παρεξηγηθώ, ότι οι όποιες ποινικές ευθύνες δεν επιμερίζονται, είναι ατομικές και θα πρέπει να διερευνηθούν για όποιον, τέλος πάντων, περιγράφονται. Τώρα, το αν μεταξύ αυτών είναι και δύο υπουργοί, αυτό μένει να το δούμε, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε καμία τέτοια εικόνα. Το αν έχουν ή όχι ευθύνες συγκεκριμένα πρόσωπα, αυτό μένει να το δούμε. Προς το παρόν, δεν έχουμε εικόνα για τίποτε. Δηλαδή, δεν έχουμε δικογραφία. ‘Αρα, μιλάμε στον αέρα, γιατί μπορεί η αναφορά στο πρόσωπό τους να γίνεται εξ αντανακλάσεως. Μπορεί να αναφέρονται σε μια μαρτυρική κατάθεση. Το ότι αναφέρεται ένα πρόσωπο που έχει διατελέσει υπουργός ή υφυπουργός, δεν σημαίνει ότι έχει και ποινική ευθύνη. Γιατί το άρθρο 86 υποχρεώνει τις δικαστικές αρχές με μια απλή αναφορά να στέλνουν τη δικογραφία στη βουλή. Ας αφήσουμε να δούμε. Εγώ δεν λέω κάτι ούτε υπέρ, ούτε κατά. Λέω ότι έχουν κάνει οι άνθρωποι από μία τοποθέτηση, τη σεβόμαστε, την ακούμε την τοποθέτηση αυτή, έχουμε κάθε λόγο εμείς να περιμένουμε και θεσμικά να το δούμε» ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η πρώτη κυβέρνηση που αποφάσισε να «τα βάλει», και να «τα βάλει» με αποτέλεσμα, με μια σειρά από εγκληματικές δραστηριότητες που άπτονταν και της δημόσιας διοίκησης, υπό την ανοχή κάποιων διατελεσάντων σε κάποιες θέσεις, ή υπό τη συμμετοχή, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Επίσης είπε ότι ως προς το πρόστιμο προφανώς η πολιτεία πρέπει να κινηθεί και κατά των προστίμων, πρέπει να προσφύγει, και ότι πέραν της ποινικής διάστασης του ζητήματος αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και θα γίνει, είναι να αναζητηθεί κάθε ευρώ από ανθρώπους οι οποίοι το έχουν πάρει, ενώ δεν έπρεπε να το πάρουν.

Αιχμές από την αντιπολίτευση

Σκληρή κριτική άσκησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία στράφηκε και κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου για την καθυστέρηση της διαβίβασης της δικογραφίας στη Βουλή. «Ροκανίζει το χρόνο υπέρ της κυβέρνησης», είπε και υποστήριξε ότι κάτι μαγειρεύεται με τη δικογραφία.

«Βρισκόμαστε ενώπιον μιας θεσμικής κρίσης. Αυτά που καταγγέλθηκαν από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας δεν είναι δευτερεύοντα», τόνισε ο Νίκος Παππάς, σε παρέμβασή του στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για να συνεχίσει: «Διακρατείται η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριοι της κυβέρνησης; Διορίσατε δύο κυρίες στην ηγεσία της δικαστικής εξουσίας για να σας κάνουν τα κέφια σε ένα χυδαίο “δούναι και λαβείν” […] τις διορίσατε γιατί σας έκαναν τα “κέφια” στο δικαστήριο για τις τηλεοπτικές άδειες, για να έρθουν να βυσσοδομήσουν στην υπόθεση των Τεμπών, όπου η μία συνέστησε στους συγγενείς των θυμάτων “νηστεία και προσευχή” και η άλλη, η κυρία Κλάπα, ξεδιάντροπα έλεγε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκμεταλλεύονται το θυμικό των γονέων. Οποία ντροπή!».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σημείωσε ότι οι συλλογικοί φορείς των λειτουργών της Δικαιοσύνης έχουν κατακρίνει, επίσης, την πρόεδρο και την εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Για να καταλήξει με το εξής: «Θέλουμε επισήμως να μάθουμε. Έχει φτάσει η δικογραφία αυτή τη στιγμή; Ναι ή όχι; Τη διακρατά η κυρία Αδειλίνη; Την κλώθει; Σας δίνει χρόνο να σκεφτείτε πώς να αντιδράσετε και πώς να οργανώσετε αντεπίθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου καταφανώς κάποιοι έχουν φάει τον αγλέορα; Με κορυφαίο τον κύριο ο οποίος δεν είχε ζωντανά αλλά πήρε 20 εκατ. ευρώ. Και τα πήρε, όχι διαχρονικά, αλλά επί δικής σας κυβέρνησης».

«Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ εμείς το αναδείξαμε. Και εμείς θα το πάμε ως το τέλος, όποιος και αν εμπλέκεται. Αυτό σας το υπογράφω», σχολίασε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής Παύλος Γερουλάνος.

Διαβάστε επίσης:

Ο Χατζηδάκης και οι "πονηρούληδες" του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα επιστρέψουν τις επιδοτήσεις

Ανδρουλάκης για Μητσοτάκη: Στις υποκλοπές “δεν ξέρει”, στον ΟΠΕΚΕΠΕ “δεν ξέρει”, στα Τέμπη συγκαλύπτει