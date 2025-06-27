Αβραμόπουλος - μεταναστευτικό: Ενστάσεις για την αποστολή πολεμικών πλοίων έξω από τη Λιβύη - "Θέλετε να γίνουμε Όρμπαν;"

Ενστάσεις και διαφωνίες εξέφρασε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την αποστολή ελληνικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού έξω από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης ώστε να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές ροές, κυρίως προς την Κρήτη.

Μιλώντας στο Action24 ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι «η Λιβύη είναι ένα ξέφραγο αμπέλι… Δεν θα σταματήσουν οι ροές. Το να αναπτυχθεί στόλος, δεν ξέρω αν θα είναι αποτελεσματικό» και πρόσθεσε ότι «δεν μπορούν οι χώρες να μπλοκάρουν τις βάρκες, υπάρχει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, δεν μπορείς να κάνεις pushbacks» εξήγησε.

Αν βουλιάξει μια βάρκα επειδή την εμπόδισε ένα πλοίο, συνέχισε, θα κληθεί να απολογηθεί η χώρα που έστειλε τα πλοία. «Αν έχουμε νέα Πύλο, θα είμαστε εμείς υπόλογοι» υποστήριξε.

«Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να στήσει κέντρα υποδοχής και να εξετάζει αιτήματα ασύλου» είπε, μιλώντας για την Κρήτη. «Καμία χώρα δεν θέλει να δεχτεί πίσω υπηκόους της» τόνισε ωστόσο, εστιάζοντας στα προβλήματα εφαρμογής των συμφωνιών.

«Έχουμε συμβατικές υποχρεώσεις» επέμεινε, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει άλλη λύση. «Δεν μπορείς να αναχαιτίσεις λέμβους, θα καταδικαστείς» υπογράμμισε και επέρριψε ευθύνες στην πλευρά Χαφτάρ, που, όπως είπε, δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα και στέλνει εκατοντάδες μετανάστες προς τη χώρα μας.

«Αν δεν θέλουμε να ασκήσουμε ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά αυστηρά εθνική, ας κάνουμε αυτό που κάνει ο Ορμπάν. Θέλετε να γίνουμε Όρμπαν;» κατέληξε.

