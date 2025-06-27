Παλαιά Φώκαια: Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω του ο πύρινος εφιάλτης

Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την περίπτωση που αρπάξει ξανά η τεράστια φωτιά που έκαψε χθες την Παλαιά Φώκαια.

Στην θέση Χάρακα, στην Παλαιά Φώκαια, βρίσκονται 187 πυροσβέστες με 37 οχήματα της πυροσβεστικής με σκοπό να σπεύσουν άμεσα στο σημείο όπου εκδηλωθεί κάποια φωτιά.

Στην Αγία Φωτεινή ευτυχώς δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο.

Για κάθε ενδεχόμενο, το ΕΚΑΒ, οι Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό παραμένουν σε ετοιμότητα έτσι ώστε να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια. Δυστυχώς και σήμερα υπάρχει υψηλός κίνδυνος για εκδήλωσης φωτιάς τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Image

Αν και χθες το μεσημέρι είχαν μπει σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου λόγω της φωτιάς, πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Σε απόγνωση οι άνθρωποι που κάηκαν οι περιουσίες τους

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης ανάμεσα στην Παλαιά Φώκαια και στο Θυμάρι. Λόγω του καύσωνα και των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις, καίγοντας ότι βρει στον διάβα της.

Υπάρχουν πληροφορίες πως η αρχή του κακού έγινε από βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτροδότησης που βρίσκονταν δίπλα σε δέντρα και σπίτια.

Στο Θυμάρι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 3 σπίτια, ενώ έχουν υποστεί ζημιές άλλα 10 καθώς και 3 οχήματα.

Μέσα στα σπίτια που κάηκαν από τη φωτιά είναι και το εξοχικό της Χριστίνας Σούζη που βρίσκεται στο Θυμάρι.

Image

Η αστυνομία απεγκλώβισε τουλάχιστον 40 άτομα. Από τη στιγμή που στάλθηκαν μηνύματα του 112 για εκκένωση, άνδρες της ΕΛ.ΑΣ ξεκινούν να πηγαίνουν πόρτα – πόρτα με σκοπό να βεβαιωθούν πως κανένας δεν θα εγκλωβιστεί στο σπίτι του.

Οι εικόνες και τα βίντεο από τη δράση των αστυνομικών στο πεδίο της φωτιάς είναι συγκλονιστικές.

Οι πληγέντες το βράδυ φιλοξενήθηκαν σε δημόσιους κλειστούς χώρους ή στα ΚΑΠΗ και από νωρίς το πρωί σήμερα ήρθαν ξανά αντιμέτωποι με τις ζημιές που προκάλεσε η φωτιά στα σπίτια τους.

Image

Με δάκρια στα μάτια δεν μπορούν να πιστέψουν πως οι περιουσίες τους καταστράφηκαν μέσα σε μια στιγμή, χωρίς κιόλας να μπορούν να κάνουν τίποτα.

