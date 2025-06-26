Παλαιά Φώκαια: Η φωτιά έσβησε στη θάλασσα του Σαρωνικού - Κάηκαν δεκάδες σπίτια (βίντεο)

Απίστευτες εικόνες από την φωτιά που ξέσπασε στο Θυμάρι στην κοινότητα της Παλαιάς Φώκαιας του δήμου Σαρωνικού, λίγο πριν το Σούνιο με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη να τιθασεύσουν τις φλόγες.

Σπίτια έγιναν στάχτη, ενώ άλλα καίγονται αυτή την ώρα με την πυροσβεστική να έχει απεγκλωβίσει 40 άτομο και 11 τουρίστες. που βρίσκονταν στην παραλία. Την ίδια ώρα το «112» ενημερώνει τους κατοίκους για εκκενώσεις περιοχών με τη δύναμη της πυροσβεστικής να ανέρχεται στους:72 #πυροσβέστες με 27 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά ξεκίνησε από το Θυμάρι και απειλεί τον Χάρακα, ενώ έχει περάσει και κάτω από την παραλιακή Αθηνών Σουνίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική στην κατάσβεση επιχειρούν αυτή την ώρα 170 πυροσβέστες, 5 μονάδες δασκομάντος, 64 οχήματα και 12 αεροσκάφη και ελικόπτερα που επιχειρούν εκ περιτροπής.

Επίσης στην κατάσβεση συνδράμουν ισχυρές δυνάμεις από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο συντονισμός γίνεται από το Κέντρο επιχειρήσεων Όλυμπος.

