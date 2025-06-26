Σε ποια οχήματα επιβάλλεται πρόστιμο έως 30.000 ευρώ;

Επικεντρωμένη πλέον σε ψηφιακά μέσα και διασταυρώσεις, η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους της σε τρία κρίσιμα μέτωπα: οχήματα που κινούνται παράνομα ενώ έχουν τεθεί σε καθεστώς ακινησίας, αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες που παραμένουν στην Ελλάδα παραβιάζοντας τη νομοθεσία, και εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα από χώρες της Ε.Ε. που δεν έχουν εκτελωνιστεί σωστά.

Οι ελεγκτικές αρχές πλέον λαμβάνουν δεδομένα ακόμη και από τις κάμερες διοδίων, καταγράφοντας τις διελεύσεις οχημάτων που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι σταθμευμένα. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται εξελιγμένα πληροφοριακά εργαλεία που συνδέουν στοιχεία από το μητρώο οχημάτων, τα τελωνεία, την τροχαία και τις τράπεζες, αποκαλύπτοντας ύποπτες περιπτώσεις φοροαποφυγής και αδήλωτης κυκλοφορίας.

Στο στόχαστρο βρίσκονται επίσης τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, κυρίως από χώρες της Ε.Ε., που κυκλοφορούν στην Ελλάδα πέραν των έξι μηνών χωρίς να έχουν εκτελωνιστεί ή χωρίς να έχουν επανεξαχθεί, όπως προβλέπει ο νόμος. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις σχετίζονται και με παράνομες ενοικιάσεις, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τις νόμιμες εταιρείες ενοικίασης και προκαλώντας απώλειες στα δημόσια έσοδα.

Τα πρόστιμα για αυτές τις παραβάσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Για την παράνομη κυκλοφορία οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία τα πρόστιμα κυμαίνονται από 10.000 έως 30.000 ευρώ. Για τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες τα οποία δεν έχουν εκτελωνιστεί εγκαίρως, τα πρόστιμα ξεκινούν από 2.500 ευρώ και μπορούν να υπερβούν τις 10.000 ευρώ, ενώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην υποβολή της δήλωσης τελών ταξινόμησης, το πρόστιμο φτάνει ακόμη και τα 50 ευρώ ανάλογα με τον κυβισμό του οχήματος.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές σχεδιάζουν νέο κύμα διασταυρώσεων με ακόμη πιο εκτεταμένο ψηφιακό αποτύπωμα, αξιοποιώντας τεχνολογίες που θα επιτρέπουν τον αυτόματο εντοπισμό παραβάσεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με την Τροχαία και τα τελωνεία.

Ενδεικτικό της αποτελεσματικότητας αυτής της προσέγγισης είναι η αυξητική τάση στα ασφαλισμένα οχήματα: μόνο στο πρώτο τετράμηνο του 2025, ασφαλίστηκαν περίπου 200.000 νέα αυτοκίνητα, ως απόρροια του φόβου των νέων ψηφιακών διασταυρώσεων.

Το μήνυμα είναι σαφές: Οι ιδιοκτήτες που επιλέγουν να αγνοήσουν τους κανόνες θα βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα και δεσμεύσεις οχημάτων.

Η ψηφιοποίηση των ελέγχων και η πολιτική βούληση για καθολική επιβολή της νομιμότητας διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στον δρόμο — πιο δίκαιη και πιο διαφανή για όλους.