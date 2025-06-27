Κρήτη: Θρήνος για τον 41χρονο πατέρα που "έσβησε" στην άσφαλτο...

Θρήνος στην τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου όπου το απόγευμα της Πέμπτης σημειώθηκε ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο, από το οποίο έχασε τη ζωή του ένας άντρας 41 ετών.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της τροχαίας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος Παναγιώτης Φ. συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα οδικής βοήθειας με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο μοτοσυκλετιστής φορούσε κανονικά το κράνος του ωστόσο είναι πολύ πιθανό να τραυματίστηκε σε αρτηρία με συνέπεια να προκληθεί ακατάσχετη αιμορραγία και τελικά να αφήσει την τελευταία του πνοή.

