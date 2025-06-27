ΔΕΥ.06 Απρ 2026 08:47
Σοβαρό τροχαίο τη νύχτα στην Ηρακλείου - Μοιρών με δύο άτομα
εκαβ
clock 06:54 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 4 περίπου τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου - Μοιρών με τους επιβαίνοντες ενός αυτοκινήτου να έχουν κυριολεκτικά άγιο.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας του με συνέπεια να πρόσκρουσει σε στύλο της ΔΕΗ και στη συνέχεια σε τοιχίο με συνέπεια να αναποδογυρίσει.

Επί τόπου βρέθηκαν πυροσβεστική και ΕΚΑΒ ωστόσο η πρώτη δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς τα δύο άτομα είχαν καταφέρει να βγουν μόνα τους.

Στη συνέχεια παρελήφθησαν από το ασθενοφόρο και μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις τους.

Τροχαίο Ατύχημα Εκαβ Πυροσβεστική Υπηρεσία
