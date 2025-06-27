Δήμος Φαιστού: Τριάντα στρέμματα κάηκαν από την μεγάλη φωτιά

30 συνολικά στρέμματα κατέκαψε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/6) στην περιοχή Τσίγκουνας του Δήμου Φαιστού κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και δύο εναέρια μέσα.

Από τα 30 στρέμματα που αποτεφρώθηκαν 22 είναι χορτολιβαδικής έκτασης, επτά γεωργικής και ένα στρέμμα δασικής. Υπενθυμίζεται ότι έγινε προληπτική εκκένωση του οικισμού ενώ κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης ένα άτομο υπέστη ελαφρύ έγκαυμα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μοιρών.

