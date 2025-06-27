Με καθυστέρηση ωρών ο απόπλους του "ΕΛΥΡΟΣ" από Πειραιά προς Χανιά

Aποκαταστάθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/6) η μηχανική βλάβη που σημειώθηκε χθες βράδυ στο επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο «ΕΛΥΡΟΣ» λίγη ώρα πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά προς Χανιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, το πλοίο στις 3:30 τα μεσάνυχτα αναχώρησε κανονικά από το λιμάνι του Πειραιά εκτελώντας τον προγραμματισμένο του πλού από Πειραιά για Χανιά, μεταφέροντας συνολικά 1.254 επιβάτες, 224 Ι.Χ. οχήματα, 35 δίκυκλα, 95 φορτηγά, 3 λεωφορεία, 4 τροχόσπιτα και 2 τρέιλερ.

