Φωτιά στον Τσίγκουνα: Ένας τραυματίας - Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο (εικόνες)

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί στον Τσίγκουνα του Δήμου Φαιστού, κινητοποιώντας μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα αλλά και δεκάδες πυροσβέστες, πολλοί εκ των οποιων συνεχίζουν να σβήνουν εστίες.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό, το ΕΚΑΒ παρέλαβε έναν άνδρα ο οποίος υπέστη ελαφρύ έγκαυμα στην προσπάθειά του να συνδράμει το έργο των πυροσβεστών.

Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti ο Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, η επέμβαση των πυροσβεστικών Αρχών αλλά και των κατοίκων είχαν ως αποτέλεσμα να σωθεί ο οικισμός από την μανία της πυρκαγιάς που γρήγορα επεκτάθηκε λόγω των ανέμων.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα οι κάτοικοι είχαν λάβει μήνυμα από το 112 που τους καλούσε να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς το Λέντα.

(Φωτογραφίες από το Δια-sos-τε τη Μεσαρά)

Διαβάστε επίσης:

Μάλια - Χερσόνησος: Έκτροπα από μεθυσμένους νεαρούς τουρίστες - Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Ηράκλειο: Κόπηκαν τα πρώτα σταφύλια - Οι τιμές παραγωγού και η συμφωνία για τα οινοστάφυλα