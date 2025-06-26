Κρήτη: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με φορτηγό

Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα ο οδηγός μιας μοτοσυκλέτας, μετά από σύγκρουση με φορτηγό.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, στην διαδρομή από Αμμούδι προς Καθολικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά το γεγονός πως ο άτυχος δικυκλιστής φορούσε κράνος, υπέστη σοβαρή αιμορραγία από τα τραύματά του και κατέληξε με το που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η είδηση του τραγικού θανάτου του 41χρονου πατέρα έχει σκορπίσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Δείτε βίντεο από τον τόπο του ατυχήματος (ιστότοπος Fonien.gr)

* Φωτογραφία αρχείου

Ηράκλειο: Σύλληψη καθηγητή για ασελγείς πράξεις σε βάρος 16χρονης μαθήτριας

Παλαιά Φώκαια: Η φωτιά έσβησε στη θάλασσα του Σαρωνικού - Κάηκαν δεκάδες σπίτια (βίντεο)