Κρήτη: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με φορτηγό
τροχαίο - μηχανή
clock 20:47 | 26/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα ο οδηγός μιας μοτοσυκλέτας, μετά από σύγκρουση με φορτηγό.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, στην διαδρομή από Αμμούδι προς Καθολικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά το γεγονός πως ο άτυχος δικυκλιστής  φορούσε κράνος, υπέστη σοβαρή αιμορραγία από τα τραύματά του και  κατέληξε με το που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η είδηση του τραγικού θανάτου του 41χρονου πατέρα έχει σκορπίσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Δείτε βίντεο από τον τόπο του ατυχήματος (ιστότοπος Fonien.gr)

* Φωτογραφία αρχείου

Θανατηφορο Τροχαιο Άγιος Νικόλαος Κρήτης
