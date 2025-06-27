Προανακριτική για Τέμπη: Στις 7 Ιουλίου καταθέτει ο Κώστας Αχ. Καραμανλής

Για τις 7 Ιουλίου ορίστηκε η τρίτη συνεδρίαση της προανακριτικής επιτροπής που καλείται να διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες σε βαθμό πλημμελήματος, του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή στην τραγωδία των Τεμπών.

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση έχει κληθεί ο κ. Καραμανλής, ενώ μένει να φανεί εάν θα το πράξει διά ζώσης ή θα στείλει υπόμνημα.

Την ίδια ώρα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν καταλόγους μαρτύρων, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται στην πρώτη θέση των κλήσεων. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει 25 μάρτυρες ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 88.

Ειδικότερα, νέος γύρος κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, με φόντο την δεύτερη συνεδρίαση της προανακριτικής για τα Τέμπη. Αυτή την ώρα βρίσκεται στην αίθουσα 223 του Κοινοβουλίου, σε εξέλιξη η συνεδρίαση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν αντίγραφο της δικογραφίας και το αίτημά τους να προσκρούει στην άρνηση της πλειοψηφίας. Μάλιστα αιτιολογώντας την άρνησή της η πλειοψηφία τονίζει ότι ο όγκος της δικογραφίας είναι μεγάλος και ελλοχεύει ο κίνδυνος διαρροών. Μάλιστα πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, επεσήμαναν ότι είχε δοθεί στα κόμματα η δικογραφία για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

«Η διαδικασία συλλογής στοιχείων μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά δυσχερής. Σήμερα έστω, που είμαστε μέλη της Επιτροπής, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ένα στικάκι ανά ΚΟ για να κάνουμε τη δουλειά μας όπως την κάνουν οι δικηγόροι. Είμαστε διαπιστευμένοι από τα κόμματα, οιονεί εισαγγελικοί λειτουργοί, ένα στικάκι ή ένας σκληρός δίσκος ή άλλο μέσο είναι απαραίτητο για να κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι νόμιμο να έχουμε το αποδεικτικό υλικό;», αναρωτήθηκε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Ξανθόπουλο «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί νομιμοποιήσει αυτού του είδους τις πρακτικές που ακολουθούν το «μοντέλο Τριαντόπουλου, πρακτικές που εκθέτουν συλλογικά και συνολικά τη ΝΔ και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία για μια ακόμα φορά επέλεξε έναν καταφανώς αντιθεσμικό τρόπο μόνο και μόνο για να προστατεύσει το πολιτικό της κεφάλαιο». Παράλληλα, ανέγνωσε τον κατάλογο των 88 μαρτύρων τους οποίους προτείνει να καλέσει η Επιτροπή. Μεταξύ αυτών είναι ο πρωθυπουργός, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Άκης Σκέρτσος.

Ο κατάλογος μαρτύρων του ΣΥΡΙΖΑ:

Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός

Γεραπετρίτης Γεώργιος, Υπουργός Εξωτερικών

Σκέρτσος Χρήστος- Γεώργιος (Άκης), Υπουργός Επικρατείας

Πλεύρης Αθανάσιος (Θάνος), Βουλευτής Ν.Δ.

Ράπτη Ζωή, Βουλευτής Ν.Δ.

Ξιφαράς Γεώργιος, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπ. Μεταφορών

Παπαγεωργίου Βασίλειος, πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Αγοραστός Κωνσταντίνος, πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Φαλάρας Ευάγγελος, πρώην Συντονιστής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος

Χαρακόπουλος Αγάπιος, πρώην Αστυνομικός Δ/ντης Ν. Λάρισας

Πινακάς Βασίλειος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας

Καραλής Βασίλειος, Υπάλληλος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Μοσχόπουλος Αντώνιος, Εκπρόσωπος ΟΣΕ ( μέλος Συντονιστικού)

Κίτσιος Λάμπρος, πρώην Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας

Πουρνάρας Γεώργιος, πρώην Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος

Γερουλιάς Διονύσιος, Αξιωματικός ΔΑΕΕ

Μητσογιάννης Νικόλαος, πρώην Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας

Αλικάκος Γεώργιος , πρώην Δ/ντης ΔΑΕΕ

Βασιλάκος Απόστολος, Πραγματογνώμονας

Μπατζόπουλος Σταύρος, Πραγματογνώμονας

Αγραφιώτης Παρασκευάς, Αστυνομικός

Πανδρεμμένος Αθανάσιος, Εργολάβος

Πανδρεμμένος Κωνσταντίνος, Εργολάβος

Πανδρεμμένος Μάριος, Εργολάβος

Ισκούδης Κωνσταντίνος, Υπάλληλος τεχνικής εταιρείας

Γεωργαντάς Δήμος, Αστυνομικός

Βλαχογιάννης Βασίλειος, Αστυνομικός

Μπαντής Αθανάσιος, Αστυνομικός

Ντίκου Μαρίνα, Πυρονόμος

Κυριτσάκας Αχιλλέας, Πυρονόμος

Πανταζής Χρήστος, Πυρονόμος

Κοσμέτος Μιχαήλ, Πυρονόμος

Τζαμαλής Απόστολος Προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας

Σούρλα Μαρία Ανακρίτριας Λάρισας

Γκουρμπάτσης Ανδριανός, πρώην Δ/ντης ΔΑΕΕ

Μιχόπουλος Αχιλλέας, Χημικός Μηχανικός

Γκλαβόπουλος Λάμπρος, τεχνικός σύμβουλος

Νικολιδάκης Ελευθέριος, τεχνικός σύμβουλος

Αλεξανδρής Ευάγγελος, νόμιμος εκπρόσωπος της ομάδας Anubis Coldcase K9 Team

Χαλκιάς Ιωάννης-Κωνσταντίνος, Επίτιμος Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Προφυλλίδης Βασίλειος, Καθηγητής της Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πυργίδης Χρήστος, Καθηγητής Σιδηροδρομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Καρυστιανού Μαρία του Παναγιώτη, συγγενής θύματος

Ασλανίδης Παύλος του Ιωάννη, συγγενής θύματος

Κωνσταντινίδης Χρήστος του Ιωάννη, συγγενής θύματος

Ηλιόπουλος Γεώργιος του Δημοσθένη Συγγενής θύματος

Κωνσταντινίδης Χριστόφορος – Άγγελος του Χρήστου

Χρυσούλα Χλωρού του Παναγιώτη Συγγενής θύματος

Τσακίρη Αλεξάνδρα του Σωτηρίου (Τραυματίας)

Τσαγκλή Ευδοκία του Σεργκέι,(Τραυματίας)

Ηλιόπουλος – Βαβουλιώτης Δημοσθένης του Γεωργίου (Τραυματίας)

Σούλα Κλεοπάτρα του Ιωάννη (Τραυματίας)

Γενηδούνιας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος συνδικαλιστικού φορέα μηχανοδηγών

Ιορδανίδης Αλέξανδρος, Γραμματέας συνδικαλιστικού φορέα μηχανοδηγών

Κατσιούλης Χρήστος – Πρόεδρος Επιτροπής ETCS

Ζαβογιάννης Βασίλης – Πρόεδρος Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο ΔΣ από το 2013 /2017

Καλίτσης Παναγιώτης – Πρόεδρος Σωματείου Πτυχιούχων Μηχανικών ΟΣΕ

Λεβέντης Θανάσης – Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΣΕ

Μπαριανός Παντελής – Αντιπρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ

Πατέρας Σπύρος – CEO OΣΕ μέχρι /2023

Κοτταράς Θανάσης – Αν. Δ/νων Σύμβουλος ΟΣΕ απο 2020/2023

Σπηλιόπουλος Κώστας – CEO ΟΣΕ από 11/2019 εως 6/2020 και ΕΡΓΟΣΕ από 3/2013 εως 12/2014

Θεοχάρης Παναγιώτης – CEO ΟΣΕ 2017/2019

Θεοφανόπουλος Παναγιώτης – CEO ΟΣΕ 2009/2015

Τερεζάκης Παναγιώτης – CEO ΟΣΕ μετά τα Τέμπη , Ειδικός Συνεργάτης για θέματα τηλεδιοίκησης κτλ μέχρι τα Τέμπη, Διευθυντής Γραμμής ΟΣΕ την δεκαετία του 2000

Νικολάου Περικλής – CEO ΓΑΙΑ ΟΣΕ 2019/2023

Σχοίζας Θανάσης – CEO ΓΑΙΑ ΟΣΕ 2015/2019

Βίνης Χρήστος – CEO ΕΡΓΟΣΕ 2019/2023

Διονέλλης Χρήστος- CEO ΕΡΓΟΣΕ 2017/2019

Βούρδας Θάνος- CEO EΡΓΟΣΕ 2015/2017 Γενικός Γραμματάς ΥΜΕ αρμόδιος για μεταφορές 2017/2019

Σταθόπουλος Νίκος – Γενικός Γραμματέαας ΥΜΕ αρμόδιος για μεταφορές 2019/2020

Τσιαπαρίκου Ιωάννα – Πρόεδρος Ρ.Α.Σ.

Μουτεβέλης Γιώργος – Γενικός Διευθυντής Ρ.Α.Σ.

Τσαλίδης Φίλιππος – CEO TΡΑΙΝΟΣΕ 2016/2021

CapotortoMaurizzio – CEO Hellenic Train 2021 μέχρι σήμερα

Bussoletti Luizi – Διευθυντής Ασφάλειας Hellenic Train

Αναγνωστόπουλος Γιώργος – CEO ΕΕΣΣΤΥ και στέλεχος Hellenic Train μέχρι σήμερα

Κολιοπούλου Στέλλα – Διευθύντρια Προσωπικού ΟΣΕ

Στουρνάρας Ζαχαρίας – Διευθυντής ΔΙΣΥΣΗΚ ΟΣΕ

Σαμπατακάκης Γρηγόρης – Γενικός Διευθυντής ΟΣΕ μέχρι Σεπτέμβριο 2019

Στυλιάρα Βίκυ – Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαίδευσης ΟΣΕ (ΚΕΚ ΟΣΕ)

Λαμπρόπουλος Τάσος – Διεύθυνση Κυκλοφορίας ΟΣΕ Μηχανικός

Καστρινάκης Κώστας – Εργαζόμενος ΟΣΕ υπεύθυνος για GSMR

Κολλάτος Γιάννης – Συνταξιούχος Σταθμάρχης Λάρισας δούλευε στη Διοίκηση Λάρισας

Σουρμελής Κώστας – Συνταξιούχος Σιδηροδρομικός, Μέλος του Προεδρείου της Π.Ο.Σ.

Δεμερτζή Αικατερίνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών από 28/02/2019 -28/02/2023

Πατσιαβός Γεώργιος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, από 01/02/2022-28/02/2023

Πολάκις Ανδρέας, Γενικός Διευθυντής Μεταφορών

Πηγές ΠΑΣΟΚ:

«Γινόμαστε ακόμη μία φορά μάρτυρες μιας προκαταρτικής διαδικασίας που δεν θα ασκήσει τις αρμοδιότητες που το Σύνταγμα και ο νόμος επιτάσσουν. Η παραβίαση του Συντάγματος και των νόμων έχει γίνει δεύτερη φύση της Κυβέρνησης. Το άρθρο 86 καθορίζει ρητά την ειδική διαδικασία για την απόδοση της ποινικής ευθύνης των Υπουργών. Ο Κανονισμός της Βουλής στα άρθρα 153 έως 157 περιγράφει την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στην επιτροπή. Η κυβέρνηση καταστρατηγεί το Σύνταγμα , αφαιρεί από την προανακριτική επιτροπή την δέσμια αρμοδιότητα της και νοθεύει τον εκ του Συντάγματος χαρακτήρα της Επιτροπής που λειτουργεί ως θεσμικό αντίβαρο. Πρόκειται για επανάληψη του αντισυνταγματικού δεδικασμένου που εισήγαγε η υπόθεση Τριαντόπουλου και συνιστά την τελευταία πράξη της συγκάλυψης και της προστασίας του κ. Καραμανλή», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Η διερεύνηση της υπόθεσης από την επιτροπή είναι συνταγματική υποχρέωση δεν είναι ευχέρεια. Η επιτροπή δεν μπορεί να παραιτηθεί από το καθήκον της. Ειδικά ως προς την υποχρέωση σύνταξης πορίσματος το άρθρο 156 παράγραφος 5 επιτάσσει από τα μέλη της Επιτροπής την σύνταξη αιτιολογημένου πορίσματος με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά μέσα, όπως αυτά προέκυψαν κατά την προκαταρκτική εξέταση. Στην προκείμενη περίπτωση δεν τηρείται καμία προϋπόθεση για την σύνταξη πορίσματος εξαιτίας των παράνομων διαδικασιών που ακολουθεί η πλειοψηφία», σχολιάζουν ακόμη οι ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης «στη σελίδα 7-8 της πρότασης της ΝΔ για παραπομπή του Κ.Καραμανλή αναφέρεται ότι "η ΝΔ μένοντας συνεπής στη θέση της να μη στέκεται εμπόδιο στην δικαιοσύνη και να οδηγούνται οι υποθέσεις που έρχονται ώριμες από τη δικαιοσύνη γρήγορα στον φυσικό τους δικαστή, καίτοι θεωρεί ότι τα στοιχεία για τυχόν ποινική ευθύνη εις βάρος του Κ. Καραμανλή δεν είναι ισχυρά, κρίνει ότι μπορούν να συνιστούν τις ενδείξεις που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης". Στην σελίδα 21 της ίδιας πρότασης αναφέρεται ότι "προκύπτουν οριακά οι απαιτούμενες από το νόμο ενδείξεις για να ελεγχθεί ο κ. Καραμανλής"».

«Αφού λοιπόν, τα στοιχεία για την ενοχή του κ. Καραμανλή είναι ελλιπή, αφού οι ενδείξεις είναι οριακές και σύσσωμοι ομνύουν στην αθωότητα του κ. Καραμανλή, πώς είναι δυνατόν με αυτές τις παραδοχές να υπάρξει σύνταξη αιτιολογημένου πορίσματος, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής, για την παραπομπή του στο Δικαστήριο; Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση αιτιολογημένου πορίσματος, καθώς δεν θα εξεταστούν μάρτυρες και δεν θα γίνει συλλογή του απαραίτητου υλικού», επισημαίνουν ακόμη οι ίδιες πηγές. «Η κατάθεση και ψήφιση της πρότασης, καθώς και η σύσταση της προανακριτικής επιτροπής είναι προσχηματικές», καταλήγουν οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Παράλληλα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε λίστα με 25 μάρτυρες οι οποίοι είναι οι παρακάτω:

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός

Γεώργιος Καραγιάννης, πρώην Γενικός Γραμματέας Υποδομών και πρώην Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

Ιωάννης Ξιφαράς, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για μεταφορές.

Νίκος Σταθόπουλος, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για μεταφορές.

Φίλιππος Τσαλίδης, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Κώστας Σπηλιόπουλος, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος ΟΣΕ (29/10/2019-3/6/2020).

Maurizio Capotorto, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Σπύρος Πατέρας, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΟΣΕ.

Αθανάσιος Κοτταράς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ (2020-2022)

Χρήστος Βίνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ,

Χρόνης Ακριτίδης, πρώην Πρόεδρος ΕΡΓΟΣΕ (2019-2020)

Ιωάννα Τσιαπαρίκου, Πρόεδρος ΡΑΣ.

Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Αντιπρόεδρος ΡΑΣ,

Παρασκευή Γεωργίου, Τακτικό Μέλος Ολομέλειας ΡΑΣ

Νικόλαος Τσονάκας, Αναπληρωματικό Μέλος Ολομέλειας ΡΑΣ.

Αναστάσιος Μάνος, Αναπληρωματικό Μέλος Ολομέλειας ΡΑΣ.

Ειρήνη Ράμφου, Αναπληρωματικό Μέλος Ολομέλειας ΡΑΣ.

Ανδρέας Πολλάκις, πρώην Γενικός Διευθυντής Μεταφορών.

Αικατερίνη Δεμερτζή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών.

Γεώργιος Πατσιαβός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Χρήστος Κατσιούλης, υπάλληλος της ΕΡΓΟΣΕ και πρώην πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης του συστήματος ETCS,

Κώστας Γενιδούνιας, Πρόεδρος συνδικαλιστικού φορέα μηχανοδηγών.

Αλέξανδρος Ιορδανίδης, Γραμματέας συνδικαλιστικού φορέα μηχανοδηγών.

Κωνσταντίνος Παυλόπουλος, Εργαζόμενος ΟΣΕ.

Χρήστος Παπαδημητρίου, πρώην Πρόεδρος ΕΟΔΑΣΑΑΜ

