Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι τις 30 Ιουνίου η χρήση της επιταγής από τους δικαιούχους

Μέχρι τις 30 Ιουνίου πρέπει οι δικαιούχοι του προγράμματος του Κοινωνικού Τουρισμού που έγιναν δεκτοί και δεκτές για την περίοδο 2024-25 να έχουν κάνει χρήση της επιταγής. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν κάνουν χρήση του συνόλου των επιταγών, αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των δύο επομένων περιόδων.

Κοινωνικός Τουρισμός: Τι κερδίζουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν από μία έως έξι διανυκτερεύσεις. Στις νήσους Μυτιλήνη, Χίο, Λέρο, Κω, καθώς και στον νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις, στη Νήσο Σάμο και στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας του νομού Ευβοίας μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις.

Ηράκλειο: Προθεσμία 3 μηνών στους σεισμόπληκτους για συμπλήρωση ή διόρθωση των φακέλων

ΠΑΣΟΚ: Προτείνει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ