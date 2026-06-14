Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου: Η ώρα της κάλπης για τους γιατρούς – Τα προφίλ των 3 μονομάχων

Ξεκίνησε σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου, η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου (ΙΣΗ).

Η ψηφοφορία διεξάγεται για πρώτη φορά αποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο, μέσω της πλατφόρμας «Ζευς», προσφέροντας στα μέλη τη δυνατότητα να ψηφίσουν εξ αποστάσεως

.Η ηλεκτρονική κάλπη άνοιξε στις 07:00 το πρωί της Κυριακής και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι αύριο, Δευτέρα 15 Ιουνίου, στις 20:36 το βράδυ.

Οι τρεις διεκδικητές της ηγεσίας

Το ενδιαφέρον είναι έντονο, καθώς τρεις διαφορετικοί συνδυασμοί ζητούν την ψήφο των γιατρών του νομού, αποτυπώνοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις για το μέλλον του κλάδου:

«Δύναμη Υγείας» (Ανεξάρτητη Κίνηση Γιατρών): Με επικεφαλής τον απερχόμενο πρόεδρο Αλέξανδρο Πατριανάκο, η παράταξη ζητά την ανανέωση της εμπιστοσύνης των μελών, προτάσσοντας το έργο της προηγούμενης θητείας και την ανάγκη για έναν ισχυρό, παρεμβατικό σύλλογο.

«Γιατροί στην Πρώτη Γραμμή»: Με επικεφαλής τον Νίκο Τσακουντάκη, ο συνδυασμός δίνει έμφαση στα καθημερινά προβλήματα των μάχιμων γιατρών, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, ζητώντας αλλαγή πορείας.

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (ΔΗΠΑΚ): Με επικεφαλής τον Βασίλη Κούδα, η παράταξη που πρόσκειται στον αριστερό χώρο επικεντρώνεται στην προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας και στα δικαιώματα των νοσοκομειακών και υγειονομικών υπαλλήλων.

Το στοίχημα της συμμετοχής

Το μεγάλο στοίχημα των φετινών εκλογών είναι το ποσοστό συμμετοχής. Η διοίκηση του ΙΣΗ ευελπιστεί ότι η χρήση του συστήματος «Ζευς» θα διευκολύνει τους γιατρούς της περιφέρειας και των νοσοκομείων που εργάζονται σε συνθήκες πίεσης, μειώνοντας την αποχή.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά λίγη ώρα μετά το κλείσιμο της ψηφιακής κάλπης το βράδυ της Δευτέρας, καθώς η ηλεκτρονική καταμέτρηση ολοκληρώνεται σχεδόν αυτόματα.

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