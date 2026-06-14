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ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα: Δραματική προσγείωση ελικοπτέρου που έχασε το ουραίο στροφείο -Έκανε ανεξέλεγκτους ελιγμούς
ελικόπτερο
clock 09:38 | 14/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα δραματικό βίντεο με την πτώση ενός ελικοπτέρου στην Κίνα έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στους κύκλους της αεροπορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Ιουνίου κοντά στην πόλη Τσανγζού όταν ένα ελικόπτερο υπέστη σοβαρή δομική βλάβη κατά τη διάρκεια της πτήσης, χάνοντας το ουραίο στροφείο. Η βλάβη ανάγκασε τον πιλότο να πραγματοποιήσει άμεση αναγκαστική προσγείωση υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Το βίντεο καταγράφει τις δραματικές στιγμές μέσα στην καμπίνα, καθώς το ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα. Τόσο ο πιλότος όσο και ο συνεπιβάτης του εκτοξεύονται βίαια από τα καθίσματά τους λόγω της πίεσης που δέχονται. Παρά το χάος που επικρατεί μέσα στην καμπίνα, ο πιλότος καταφέρνει να προσγειώσει με επιτυχία το αεροσκάφος σε ένα πάρκο.



Τι σημαίνει η απώλεια του ουραίου τμήματος

Η απώλεια του ουραίου τμήματος αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας χειριστής ελικοπτέρου. Ο ουραίος έλικας έχει κρίσιμο ρόλο, καθώς αντισταθμίζει τη ροπή που παράγεται από τον κύριο έλικα.

Χωρίς αυτόν, το ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα προς την αντίθετη κατεύθυνση, αφήνοντας στον πιλότο ελάχιστο χρόνο για αντίδραση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι η άμεση προσγείωση, πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του συμβάντος είναι ότι και οι δύο επιβαίνοντες επέζησαν. Η έκβαση αυτή αποδίδεται τόσο στην ψυχραιμία και την εκπαίδευση του πιλότου όσο και σε έναν βαθμό τύχης. Ειδικοί της αεροπορίας επισημαίνουν ότι σε ανάλογες βλάβες το χρονικό περιθώριο για λήψη αποφάσεων μετριέται σε δευτερόλεπτα.

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