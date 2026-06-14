Κρήτη: Έσβησε ξαφνικά στο σπίτι του 48χρονος – Δεν πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Χανίων ο αιφνίδιος θάνατος ενός 48χρονου άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Χαλέπας. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν εντός της οικίας του όταν, γύρω στις 14:30, αισθάνθηκε ξαφνική και έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει.

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες έσπευσαν στο σπίτι του 48χρονου και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς οι γιατροί στο νοσοκομείο μπόρεσαν μόνο να διαπιστώσουν τον θάνατό του.

Η τοπική αστυνομία διενεργεί την προανάκριση για το συμβάν, το οποίο έχει καταγραφεί ως αιφνίδιος θάνατος από παθολογικά αίτια.

Απαντήσεις για τα ακριβή αίτια που έκοψαν τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής του 48χρονου αναμένεται να δώσει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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