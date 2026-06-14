Αλέξης Καλοκαιρινός: Το πλάνο για το νέο σύστημα καθαριότητας και οι προσαρμογές της ΔΕΥΑΗ

Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός παρουσίασε τις στρατηγικές παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής, εστιάζοντας στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και την υλοποίηση έργων υποδομής.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκαν η ριζική αναδιοργάνωση του τομέα της καθαριότητας με την έναρξη του νέου συστήματος, η πορεία των έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και οι αναγκαίες τιμολογιακές προσαρμογές της ΔΕΥΑΗ για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των υποδομών ύδρευσης.

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