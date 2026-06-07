Αλ. Καλοκαιρινός: Ανασκόπηση για τις περιουσίες στα κληροτεμάχια της Νέας Αλικαρνασσού και την καθαριότητα

Στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση προχώρησε ο Δήμαρχος του Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, η οποία περιλαμβάνει αναφορές σε όλα τα σημαντικά θέματα της εβδομάδας, όπως στις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής για λύση στο ιδιοκτησιακό πρόβλημα εκτάσεων και περιουσιών στα κληροτεμάχια της Νέας Αλικαρνασσού, στην υπογραφή της σύμβασης ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας, στο πρόβλημα συρρίκνωσης των ορίων των οικισμών, καθώς και στα έργα για τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Αναλυτικά:

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά! Οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες μας για λύση στο ιδιοκτησιακό πρόβλημα εκτάσεων και περιουσιών στα κληροτεμάχια της Νέας Αλικαρνασσού, η υπογραφή της σύμβασης ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας, το πρόβλημα συρρίκνωσης των ορίων των οικισμών, καθώς και νέα έργα για τη βελτίωση της καθημερινότητας, ήταν μεταξύ των θεμάτων που μας απασχόλησαν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

Θετικά νέα για το ιδιοκτησιακό στη Νέα Αλικαρνασσό

Ένα ακόμη σοβαρό και πολύπλοκο πρόβλημα πολλών δεκαετιών που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε εκτάσεις και περιουσίες στα κληροτεμάχια της Νέας Αλικαρνασσού, οδηγείται στη λύση του έπειτα από τις μεθοδικές προσπάθειες της Δημοτικής μας Αρχής σε στενή και παραγωγική συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Υπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο. Το ζήτημα της ιδιοκτησιακής εκκρεμότητας προέκυψε στη δεκαετία του 1950 όταν το Ελληνικό Δημόσιο διέθεσε (κυρίως, εκποίησε) σε ιδιώτες και φορείς οικόπεδα που όμως ανήκαν στην τότε κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού, όπως στη συνέχεια αναγνωρίστηκε δικαστικά. (Προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε υποβληθεί σχετική αναλυτική έκθεση τον Ιούνιο του 2022 από τον τότε Αντιδήμαρχο Δημοτικής Περιουσίας Μανόλη Βασιλάκη).

Το πρόβλημα αυτό, όπως το είχα θέσει στον Πρωθυπουργό κατά τη συνάντησή μας στη Λότζια την 1η Ιουνίου 2024, μόνο με την κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση θα μπορούσε να επιλυθεί, και προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκαν οι προσπάθειες μας από την πρώτη μέρα της θητείας μας, με την τότε αρμόδια Αντιδήμαρχο Στέλα Αρχοντάκη-Καλογεράκη.

Στο τελευταίο χρονικό διάστημα, δουλέψαμε εντατικά για την προετοιμασία μιας βάσης νομοθετικής ρύθμισης με τον Αντιδήμαρχο Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Νίκο Γιαλιτάκη και τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου μας στη Δημοτική Περιουσία (ιδιαίτερα, την Κατερίνα Φωστιέρη) και την Νομική Υπηρεσία (ιδιαίτερα, τον Νίκο Σιναδινάκη). Η δουλειά αυτή, χάρη στην συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν και των αλλεπάλληλων συναντήσεων του Νίκου Γιαλιτάκη με τον Θεόδωρο Λιβάνιο και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, μας οδηγεί προς το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Το τελικό προσχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης θα μας αποσταλεί αύριο Δευτέρα 8/6, για να ακολουθήσει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να αποκτήσουν οριστικούς και νόμιμους τίτλους της κατοικίας τους.

Στην τελική ευθεία για το μεικτό σύστημα στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Υπογράψαμε τη σύμβαση ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας με τον ανάδοχο του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού και το Ηράκλειο είναι έτοιμο να γυρίσει σελίδα σ’ αυτόν τον κρίσιμο τομέα της καθημερινότητας.

Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εξέλιξη, τους συνεργάτες και όλη την Δημοτική μας Ομάδα. Τους συντελεστές της Δημοτικής Αρχής, τους υπηρεσιακούς μας και στον διοικητικό τομέα αλλά κυρίως στον τομέα της Υπηρεσίας Καθαριότητας, οι οποίοι συντέλεσαν στην διάρθρωση αυτού του μοντέλου. Ιδιαίτερα αναφέρομαι στον τότε Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ενέργειας & Περιβάλλοντος Νίκο Γιαλιτάκη με τον οποίο πορευθήκαμε μαζί από την πρώτη στιγμή, θέσαμε τις βάσεις αυτής της μεταρρύθμισης, προχωρήσαμε στην μελέτη, και σε όλα τα βήματα του Διαγωνισμού, και στον νυν Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Γιώργο Τσαγκαράκη ο οποίος έχει αναλάβει την συνάρθρωση των δυνάμεων που θα επιχειρούν εφεξής για μια καθαρή πόλη και στη συνέχεια θα έχει την ευθύνη της εποπτείας του συνολικού εγχειρήματος. Διότι η συνολική εποπτεία, στην πράξη, θα ασκείται από την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Πιστεύουμε ότι αυτό το εγχείρημα θα είναι ωφέλιμο και για τους ανθρώπους της Υπηρεσίας μας. Θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας σε σχέση με τις τόσο πιεστικές που επί πολλά χρόνια έζησαν. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του πεδίου, τους εργάτες και τους οδηγούς, οι οποίοι προσπαθούν διαρκώς και θα συνεχίσουν να επιχειρούν. Ενισχυμένοι αλλά και με καλύτερους όρους εργασίας.

Συρρίκνωση ορίων οικισμών

Ένα θέμα για το οποίο ήμασταν οι πρώτοι που αντιδράσαμε εν τη γενέσει του, τον Μάιο του 2025. Πήραμε ξεκάθαρη θέση, καταθέσαμε σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η οποία υιοθετήθηκε και εκδόθηκε ομόφωνα σχετικό ψήφισμα.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένη Τετάρτης (3/6), εξέφρασα για μια ακόμη φορά την σαφή αντίθεσή μας στη συρρίκνωση των ορίων των οικισμών, όπως προδιαγράφεται με το Προεδρικό Διάταγμα 11/15-4-25. Επεσήμανα ότι απαιτούνται συντονισμένες κινήσεις σε συνέργεια με όλους τους Δήμους της χώρας για την ανατροπή αυτής της εξαιρετικά δυσμενούς, έως και καταστροφικής, ρύθμισης.

Εμείς στο Ηράκλειο έχουμε πετύχει μια καλή συνεννόηση με τους μελετητές του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου για να αξιοποιηθούν όλες οι πρόνοιες του Νόμου 5212/2025 που ήρθε για να αμβλύνει τις επιπτώσεις του ΠΔ 11/2025. Σκοπός είναι να αποκομίσουμε το μέγιστο όφελος για το Δήμο μας. Μας αρκεί να περιορίσουμε τη ζημιά; Όχι. Και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εισηγηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει θετική γνώμη για ένα Σχέδιο που θα συρρικνώνει τους οικισμούς του Δήμου μας.

Όμως, η πραγματική μάχη θα δοθεί στη διαβούλευση που θα γίνει το φθινόπωρο. Με οργανωμένα βήματα, αποφασιστικά αλλά και λελογισμένα ταυτόχρονα, έχουμε πιθανότητες να διορθώσουμε αυτή την διαφαινόμενη αρνητική εξέλιξη για την ύπαιθρό μας. Στόχος μας ήταν, είναι και παραμένει η ουσιαστική απενεργοποίηση του ΠΔ 11/2025 που συρρικνώνει τα όρια των οικισμών μας.

Ακόμα:

• Τα έργα ασφαλτοστρώσεων, πρασίνου και οδοφωτισμού, καθώς και τις συναντήσεις του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη με Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων για έργα αγροτικής οδοποιίας.

• Τη συνέχιση του εμβληματικού έργου αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ, στην κάθοδο της Λ. Δημοκρατίας και στην οδό Μηνά Γεωργιάδη.

• Την απονομή του Βραβείου «Νίκος Καζαντζάκης» 2025 του Δήμου Ηρακλείου στον καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας Στέφανο Κακλαμάνη.

• Την τελετή βράβευσης του 4ου Σχολικού Μαραθωνίου Ανακύκλωσης Followgreen Heraklion, όπυ βρεθήκαμε με τους Αντιδημάρχους Γιώργο Τσαγκαράκη και Αντώνη Περισυνάκη στο Πολιτιστικό μας Κέντρο. Στον Μαραθώνιο Ανακύκλωσης συμμετείχαν συνολικά 75 δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια του δήμου μας, με 15.640 μαθητές.

• Τις συναντήσεις στη Λότζια με: (1) Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών, που συνοδευόταν από τον Ιερομόναχο Αγαθάγγελο της Μονής Σινά στο μετόχι της Αθήνας και τον αρχιτέκτονα Ηρακλή Πυργιαννάκη, (2) τον Περιφερειακό Διοικητή της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος, Αρχιπλοίαρχο Γιάννη Ορφανό, (3) τις μαθήτριες και τους μαθητές της ΣΤ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου, σε μια μακρά και ειλικρινή συζήτηση.

• Την ανοιχτή εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού, παρουσία της Υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη, στο αίθριο της Λότζια, με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη.

• Το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν», με τις 125 εκδηλώσεις, τις 10 εκθέσεις και παράλληλες δράσεις και τους περισσότερους από 1.000 καλλιτέχνες, που θα πραγματοποιηθεί σε 69 σημεία του Δήμου μας.

• Τις εκδηλώσεις της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού, που πραγματοποιήθηκαν με τον συντονισμό της αντιδημάρχου Φιλαρέτης Δαφέρμου – Χρονάκη: (1) «Μεγαλώνουμε Μαζί – Στηρίζοντας τη Νέα Οικογένεια», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, που συντονίστηκε από κοινού με την εντεταλμένη σύμβουλο Λάγια Βοργιά, (2) την βιωματική περιβαλλοντική δράση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμινίων και το 4ο Δημοτικό Σχολείο για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, (3) το Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Φίλοι Ιατρικών Θεραπευτικών Εντόμων – Μέλισσες» και τον Πολιτιστικό και Οικολογικό Σύλλογο Πρασσάς.

• Την ορκωμοσία ενός νέου μόνιμου υπαλλήλου, του Γιώργου Σάμιου που τοποθετείται στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1Κ/2024, την οποία πραγματοποιήσαμε παρουσία των Αντιδημάρχων Γιώργου Αγριμανάκη και Γιώργου Καραντινού.

• Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας για την σχολική περίοδο 2026-27, έως την Κυριακή 14/6.

• Τις δράσεις των ΚΗΦΗ και ΚΕΚΗΦ-ΑΠΗ του Δήμου μας.

• Τη δράση του προγράμματος GARDEN με μαθητές της Ε τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά

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