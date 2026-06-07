Στο Ηράκλειο σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης - Στο επίκεντρο η ενέργεια και η πολιτική επικαιρότητα

Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα Κυριακή (07.06) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, για να συμμετάσχει σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις και πολιτικές παρεμβάσεις.

Το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψής του προέδρου περιλαμβάνει δύο κεντρικούς σταθμούς. Πρώτη στάση στις 11:00 το πρωί, το Αρκαλοχώρι. Ο κ. Ανδρουλάκης θα παρευρεθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου και θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση της Δέσμης Ενεργειακών Κοινοτήτων, με αφορμή την «Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων 2026».

Αργότερα το απόγευμα, στις 19:30 θα βρεθεί στα Κάτω Καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου πραγματοποιώντας ανοιχτή πολιτική ομιλία στην κεντρική πλατεία του χωριού. Η εκδήλωση οργανώνεται από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του κόμματος.

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