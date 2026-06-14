Μουντιάλ 2026: Νικηφόρα πρεμιέρα για Αυστραλία, 2-0 την Τουρκία

Η Αυστραλία χάλασε την επιστροφή της Τουρκίας στo Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 24 χρόνια, προκαλώντας μία...μίνι έκπληξη και εξασφαλίζοντας τη νίκη με 2-0 στον εναρκτήριο αγώνα του 4ου ομίλου στο BC place του Βανκούβερ.

Τα «καγκουρό» του Τόνι Πόποβιτς έφτασαν στη μεγάλη επιτυχία, πανηγυρίζοντας δύο γκολ, ένα σε κάθε ημίχρονο, κόντρα στη ροή του αγώνα.

Πρώτα στο 27ο λεπτό με τον Νέστορι Ιρανκούντα που πέρασε από έναν αμυντικό και ολοκλήρωσε υποδειγματικά.

Η αποφασιστική άμυνα της Αυστραλίας απέκρουσε όλες τις επιθέσεις της Τουρκίας και οι Socceroos διπλασίασαν το προβάδισμά τους στο 75ο λεπτό, όταν ο μέσος Κόνορ Μέτκαλφ μάζεψε την μπάλα περίπου 20 μέτρα έξω και την έστειλε στα δίχτυα.

Μία ποδοσφαιρική ...τιμωρία για την πλούσια σε ταλέντο και πρωτοβουλία αλλά ανίκανη να ολοκληρώσει με επιτυχία τις προσπαθειές της ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα.

Το αποτέλεσμα τοποθετεί την Αυστραλία δεύτερη στον όμιλο πίσω από τις ΗΠΑ μετά τη νίκη τους με 4-1 επί της Παραγουάης

Διαιτητής: Ζεσούς Βαλενζουέλα Σάες (Βενεζουέλα)

Κίτρινες κάρτες: Άκγκουν 86'

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Τσιρτσάτι, Σούταρ, Μπουργκές, Ιταλιάνο (Γκέρια 74'), Ο'Νιλ, Όκον-Ένγκελστερ (Ιρβάιν 83'), Μπος (Μπέχιτς 83'), Ιρανκούντα (Βελούπιλεϊ61') , Μέτκαλφ, Τουρέ (Γένγκι 74')

ΤΟΥΡΚΙΑ (Βιτσέντσο Μοντέλα):Τσακίρ, Καντιόγλου, Μπαρντακτσί, Ντεμιράλ, Τσέλικ (Μουρντούρ 80'), Γιούκτσεκ (Οζκάν 80΄), Τσαλχάνογλου, Γιλμάζ (Γιλντίζ 45'), Κοκτσού (Ακγκουν 62'), Γκιουλέρ, Ακτούργκογλου (Γκιουλ 85')