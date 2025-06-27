Ηράκλειο: Προθεσμία 3 μηνών στους σεισμόπληκτους για συμπλήρωση ή διόρθωση των φακέλων

Η παράταση προθεσμίας αφορά την κατάθεση δικαιολογητικών προς συμπλήρωση ή διόρθωση φακέλων που είχαν ΗΔΗ κατατεθεί για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής προς επισκευή, ανακατασκευή, αυτοστέγαση,αποπεράτωση, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την παραλαβή της έγγραφης έγγραφης ειδοποίησης των ενδιαφερόμενων από την υπηρεσία.

Οι νέες ρυθμίσεις:

Συμπλήρωση ή διόρθωση φακέλων

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά εντός 3 μηνών από την παραλαβή σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Εάν χρειαστεί νέα συμπλήρωση, δίνεται επιπλέον προθεσμία 6 μηνών. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, η αίτηση τίθεται στο αρχείο.

Αυτοστέγαση / αγορά έτοιμου κτιρίου

Η αίτηση για έγκριση στεγαστικής συνδρομής μπορεί πλέον να υποβάλλεται εντός 3 ετών από την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου, αντί των 18 μηνών που ίσχυαν έως σήμερα.

Παράταση για αυτοστέγαση

Για περιπτώσεις όπου η σχετική προθεσμία έχει ήδη λήξει ή λήγει έως τις 31 Μαρτίου 2026, δίνεται δυνατότητα υποβολής αίτησης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Για επιχειρήσεις, η προθεσμία έγκρισης παραμένει 4 έτη από το καταστροφικό γεγονός.

Αλλαγή είδους στεγαστικής συνδρομής

Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν μετατροπή της στεγαστικής συνδρομής (π.χ. από ανακατασκευή σε αυτοστέγαση ή αποπεράτωση και αντίστροφα), έως τις 31 Μαρτίου 2026, εφόσον δεν έχει εκταμιευθεί η πρώτη δόση στεγαστικής συνδρομής.

Η ανακοίνωση του υπουργείου:

Τροποποίηση αποφάσεων που αφορούν στις προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτηρίων από σεισμούς Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025

Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ Β’ 3137/20.06.2025) τροποποιήθηκαν υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις προθεσμίες και τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων από σεισμούς.

Οι αλλαγές αφορούν :• Τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου•

Τον σεισμό 3ης Μαρτίου 2021 που εκδηλώθηκε στην Ελασσόνα Λάρισας•

Τους σεισμούς του 2021, σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης

Συγκεκριμένα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση δίνεται η δυνατότητα υποβολής:

1. Δικαιολογητικών προς συμπλήρωση ή διόρθωση φακέλων που είχαν κατατεθεί για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής προς επισκευή, ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης των ενδιαφερόμενων από την υπηρεσία. Στη συνέχεια, είτε μετά την ανταπόκριση των ενδιαφερόμενων είτε μετά την άπρακτη παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας, η υπηρεσία ενημερώνει, εκ νέου, εγγράφως για συμπλήρωση ή διόρθωση Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης εντός νέας προθεσμίας έξι (6) μηνών από την παραλαβή της έγγραφης ενημέρωσης. Μετά τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας, στην περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση τίθεται στο αρχείο.

2. Αίτησης για έκδοση έγκρισης χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για αυτοστέγαση και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής στην περίπτωση αγοράς έτοιμου κτιρίου, εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής, έναντι του δεκαοκτάμηνου (18 μηνών) που ίσχυε έως σήμερα.

3. Αίτησης για έκδοση έγκρισης χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για αυτοστέγαση, έως την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Μαρτίου 2026, στην περίπτωση που έχει παρέλθει ή πρόκειται να παρέλθει έως την ημερομηνία αυτή η προθεσμία για την υποβολή αίτησης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις η έγκριση στεγαστικής συνδρομής θα πρέπει να χορηγείται εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση του καταστροφικού γεγονότος

4. Αίτησης για αλλαγή της στεγαστικής συνδρομής ανακατασκευής σε αυτοστέγαση ή αποπεράτωση και αντιστρόφως, έως την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Μαρτίου 2026, στην περίπτωση που έχει παρέλθει ή πρόκειται να παρέλθει έως την ημερομηνία αυτή η προθεσμία του ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω προθεσμία ισχύει στις περιπτώσεις που δεν έχει εκταμιευθεί η πρώτη δόση στεγαστικής συνδρομής.

