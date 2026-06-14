Κρήτη - καιρός: Βουτιές με προσοχή - Μελτέμια έως 7 μποφόρ - Άνοδος του υδραργύρου

Με τυπικό καλοκαιρινό καιρό και ενισχυμένο μελτέμι κυλά η σημερινή ημέρα στην Κρήτη, ενώ η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας που επηρεάζει ολόκληρη τη χώρα θα γίνει αισθητή και στο νησί τις επόμενες ημέρες.

Η πρόγνωση για σήμερα Κυριακή

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), ο καιρός στην Κρήτη θα είναι γενικά αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται να αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νησιού.

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα είναι οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στα πελάγη θα αγγίξουν πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ.

Μικρή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νότια παράλια ο υδράργυρος θα δείξει τοπικά έως και τους 30 βαθμούς.

Η τάση των επόμενων ημερών - Έρχεται περισσότερη ζέστη

Δευτέρα 15 Ιουνίου:

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα ενδέχεται να φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

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Τρίτη 16 Ιουνίου

Ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα θα βρίσκεται αντιμέτωπη με αραιές νεφώσεις και τοπικές καταιγίδες στα βόρεια, η Κρήτη θα απολαμβάνει απόλυτα αίθριο και ηλιοφανή καιρό. Οι δυτικοί άνεμοι θα πνέουν στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ, κρατώντας τις θερμοκρασίες σε ελαφρώς πιο προστατευμένα επίπεδα σε σχέση με τα 37άρια της ηπειρωτικής χώρας.

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