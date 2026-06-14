NBA: Πρωταθλητές οι Νικς μετά από 53 χρόνια

Οι Νιου Γιορκ Νικς επέστρεψαν στην κορυφή του ΝΒΑ έπειτα από 53 χρόνια, κατακτώντας το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους με νίκη 94-90 επί των Σαν Αντόνιο Σπερς στην έδρα των Τεξανών και «κλειδώνοντας» τη σειρά των τελικών με 4-1.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Νικς ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος πραγματοποίησε μία συγκλονιστική εμφάνιση σημειώνοντας με 45 πόντους κι οδήγησε τη Νέα Υόρκη στον πρώτο τίτλο της μετά το 1973. Όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, οι Νικς βρήκαν τις λύσεις στα τελευταία λεπτά και κατάφεραν να φτάσουν σε ακόμη μία οριακή νίκη.

Από την πλευρά των Σπερς, ο Βίκτορ Ουεμπανιαμά ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 τάπες, ωστόσο πέτυχε μόλις τρεις πόντους στην τελευταία περίοδο, αδυνατώντας να οδηγήσει την ομάδα του στην ανατροπή.

Ο 22χρονος Γάλλος, στην πρώτη συμμετοχή του στα πλέι οφ και μόλις στην τρίτη του σεζόν στο ΝΒΑ, κατάφερε να οδηγήσει τους νεανικούς Σπερς μέχρι τους τελικούς, όμως συνάντησε ένα σαφώς πιο έμπειρο και αποτελεσματικό σύνολο στις κρίσιμες στιγμές.

Για τον Μπράνσον, η κατάκτηση του τίτλου έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο 29χρονος γκαρντ, που είχε επιλεγεί μόλις στο Νο33 του ντραφτ του 2018, είναι γιος του Ρικ Μπράνσον, ο οποίος αγωνιζόταν στους Νικς όταν η ομάδα της Νέας Υόρκης είχε φτάσει για τελευταία φορά στους τελικούς το 1999, γνωρίζοντας τότε την ήττα από τους Σπερς.

Παράλληλα, ο προπονητής των Νικς, Μάικ Μπράουν, που ανέλαβε την ομάδα το περασμένο καλοκαίρι, ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείου του Γκρεγκ Πόποβιτς στους Σπερς του 1999.

Έπειτα από περισσότερες από πέντε δεκαετίες αναμονής και απογοητεύσεων, οι Νικς κατέκτησαν το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, μετά τους τίτλους του 1970 και του 1973, χαρίζοντας στους φιλάθλους τους μία ιστορική βραδιά στη Νέα Υόρκη.