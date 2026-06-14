Missing Alert: Εξαφανίστηκε 16χρονη από δομή παιδικής προστασίας

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 16χρονης Αλεξάνδρας Γκ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το βράδυ της 12ης Ιουνίου 2026 από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», ο οργανισμός ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 13 Ιουνίου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αλεξάνδρα έχει ύψος 1,60 μέτρα, είναι αδύνατης σωματικής διάπλασης, με καστανόξανθα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε γκρι φόρμα, λευκό μπλουζάκι και παντόφλες.

Οι Αρχές και το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την εξαφάνιση να επικοινωνήσει άμεσα με την «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, με το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου παρέχεται συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.

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