Χαμός στο ΣΕΦ: Η στιγμή που ο Ταϊρίκ Τζόουνς επιτίθεται με γροθιά στο Ναν στα αποδυτήρια (βίντεο)

Επεισοδιακό ήταν το φινάλε του πέμπτου τελικού της GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να έρχεται στα χέρια με τον Κέντρικ Ναν.

Μετά το τέλος του πέμπτου τελικού, ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς έριξε μπουνιά στον Κέντρικ Ναν.

Το επεισόδιο μεταξύ των δύο παικτών ξεκίνησε από τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, όταν ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού έπιασε από τον λαιμό τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια αποβλήθηκαν αμφότεροι.

Το sdna.gr δημοσίευσε βίντεο από τη συμπλοκή του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια. Σ’ αυτό φαίνεται ο Αμερικανός σέντερ να ρίχνει μπουνιά στον Ναν, με τους ανθρώπους ασφαλείας να προσπαθούν να τους χωρίσουν.

Όπως μεταφέρθηκε στη Δημόσια Τηλεόραση, οι Πειραιώτες κατήγγειλαν πως ο Κέντρικ Ναν επιτέθηκε πρώτος προς τον Ταϊρίκ Τζόουνς, πιάνοντάς τον από τον λαιμό.

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