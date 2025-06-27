ΠΑΣΟΚ: Προτείνει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην επιλογή της πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής φαίνεται ότι επιστρέφει το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας στο στόχαστρο αυτήν τη φορά δύο υπουργούς της κυβέρνησης, τους κ.κ. Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την περίοδο από το 2019 μέχρι το 2022.

Στη Χαριλάου Τρικούπη πρόκειται να λάβουν τις τελικές αποφάσεις πολύ σύντομα- ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, από χθες κιόλας –μετά από την πρώτη ανάγνωση της δικογραφίας- στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σημείωναν ότι διαπιστώνουν «σαφείς ενδείξεις ποινικής ευθύνης υπουργών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης».

Βουλευτές του κόμματος αναλαμβάνουν να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις πτυχές της δικογραφίας και να αναλύσουν τα «ευρήματα» με το νομικό επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη. Χθες, έγιναν διαδοχικές μίνι- συσκέψεις κατά τις οποίες στάθηκαν στο ζήτημα της ποινικής ευθύνης υπουργών. Όμως στο «τέλος της ημέρας» δεν αποκλείεται να μπουν στο στόχαστρο και κάποιοι υφυπουργοί, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στη δικογραφία μαζί με διαλόγους που είχαν με υπηρεσιακά στελέχη του Οργανισμού.

“Από την αρχική μελέτη της δικογραφίας και ιδιαίτερα των εγγράφων των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων και των ενόρκων καταθέσεων των κυρίων Βάρρα και Σημανδράκου προκύπτουν σαφείς ενδείξεις ποινικής ευθύνης υπουργών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τις επόμενες ημέρες τη μελέτη της ογκώδους δικογραφίας και στη συνέχεια θα πράξει το συνταγματικό καθήκον της απέναντι στον ελληνικό λαό και το δημόσιο συμφέρον”, αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, προαναγγέλλοντας κινήσεις προς τη συγκρότηση πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Χθες εν τω μεταξύ με δημόσιες παρεμβάσεις τους στελέχη, όπως ο Λευτέρης Καρχιμάκης μίλησαν ανοιχτά για το ενδεχόμενο προανακριτικής επιτροπής (στο Action24), παρότι πληροφορίες τονίζουν ότι θα συζητηθούν όλα τα σενάρια (και της εξεταστικής επιτροπής). Σε κάθε περίπτωση, θα αναμένουν το σύνολο των εξελίξεων στη βάση της έρευνας που συνεχίζεται από τις ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές.

Η δήλωση Παρασύρη

Στη δικογραφία καταγράφεται σύντομος διάλογος που αφορά στο βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκου Παρασύρη. Η δήλωση στην οποία προέβη καλύπτει ως φαίνεται τη Χαριλάου Τρικούπη, στελέχη της οποίας υπογράμμιζαν χθες ότι η συνομιλία αφορούσε νόμιμο και πραγματικό ελαιοπαραγωγό της Κρήτης.

«Αισθάνομαι βαθύτατα έκπληκτος, απορημένος και ειλικρινά απογοητευμένος, για το γεγονός ότι το όνομά μου αναφέρεται, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο και χωρίς την παραμικρή ποινική διάσταση, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», ήταν η πρώτη αντίδραση του κ. Παρασύρη ο οποίος δηλώνει: «Δεν υπήρξα ποτέ ούτε παρακολουθούμενος, ούτε ύποπτος. Δεν έχω την παραμικρή εμπλοκή ή συμμετοχή στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Η μοναδική μου σύνδεση με το ζήτημα ήταν ένα τηλεφώνημα διάρκειας μόλις 90 δευτερολέπτων, που δέχτηκα από στέλεχος του οργανισμού, στο πλαίσιο ενημέρωσης για την περίπτωση ενός πραγματικού και νόμιμου ελαιοπαραγωγού της περιοχής μου. Ο συγκεκριμένος αγρότης κινδύνευε να χάσει τα δικαιώματά του, λόγω οριακά εκπρόθεσμης αίτησης για τη βασική ενίσχυση, θέμα που ταλανίζει χιλιάδες αγρότες σε όλη τη χώρα εξαιτίας της γραφειοκρατίας και των προβληματικών διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η παρέμβαση αυτή δεν είχε καμία προσωπική σκοπιμότητα, αλλά ήταν εντός των ορίων του ρόλου κάθε αιρετού που στέκεται δίπλα στις ανάγκες των πολιτών. Δεν θα επιτρέψω το όνομά μου να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι ή εργαλείο συμψηφισμού για τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες των κυβερνητικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που εμπλέκονται».

Ο κ. Παρασύρης με τη δήλωσή του καλεί επίσης κάθε αρμόδια Αρχή «να διερευνήσει πλήρως τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προφανώς καμία σχέση δεν έχουν με το συγκεκριμένο σκάνδαλο».

