Πέγκυ Ζήνα: «Δε θα με δείτε ποτέ ξανά σε θέση κριτή σε κάποιο talent show»

H Πέγκυ Ζήνα είχε δοκιμαστεί στην καρέκλα του κριτή talent show, συμμετέχοντας σε κάποιον κύκλο του «X-Factor». Η τραγουδίστρια σε δηλώσεις της ξεκαθάρισε ότι θα το έκανε ποτέ ξανά.

«Για να με δείτε ξανά σε κάτι τηλεοπτικό θα έπρεπε να ήταν κάτι σχετικό με τη μουσική, κάτι ενημερωτικό, κάτι που να έχει να κάνει με ανθρώπους του χώρου μου, αλλά δε θα έμπαινα ποτέ ξανά όμως σε θέση κριτή», δήλωσε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια.

«Θα παρουσίαζα δική μου εκπομπή αν μου άρεσε το concept, είναι κάτι μακρινό για εμένα, αν και αγαπώ την τηλεόραση ως τηλεθεατής», δήλωσε η γνωστή Ελληνίδα ερμηνεύτρια.

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