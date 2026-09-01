ΣΑΒ.12 Σεπ 2026 23:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Hμισκούμπρια: Φώναζαν το όνομα του Μαζωνάκη και οι θεατές απαντούσαν «ένα κενό»

ρδ
clock 10:00 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με τον δικό τους, ιδιαίτερο τρόπο τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη τα Ημισκούπρια σε συναυλία τους στη Θεσσαλονίκη.

«Ανεξάρτητα από το ρεπερτόριο και από το είδος, υπάρχουν κάποιες μορφές που για κάποιο είναι μυστήριες, παράξενες, είναι λίγο απόκοσμες, είναι λίγο αντισυμβατικές ακόμη και όταν είναι μέσα στο σύστημα. Ξεχωρίζουν για κάποιον λόγο. Είναι ωραίο να ξεχωρίζεις, να βλέπεις έναν καλλιτέχνη να κάνει του κεφαλιού του. 'Ενας τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και για κάποιον λογο, είχε αυτή την καθολική αγάπη, είχε μια καθολική συμπάθεια, είτε τον ακούς είτε δεν τον ακούς, είτε είναι η μουσική σου είτε δεν είναι. Αυτό που είχε ήταν μοναδικό», είπε ο Μιθριδάτης.



Μόλις ολοκλήρωσε, φώναξε φορές το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη, με το πλήθος να απαντά «ένα κενό», όπως ήταν το ομότιτλο τραγούδι του.

Διαβάστε επίσης 

Xολίδης: «Μέσα σε τρεις μήνες έπρεπε να διαχειριστώ μια έγκυο γυναίκα, μια πρεμιέρα και τον πατέρα μου στην εντατική»

Γονίδης: "Πολλές φορές αισθάνομαι πιο αμαρτωλός απ' όλους, έχω πληγώσει ανθρώπους"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιώργος Μαζωνάκης Συναυλία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis