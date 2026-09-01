Hμισκούμπρια: Φώναζαν το όνομα του Μαζωνάκη και οι θεατές απαντούσαν «ένα κενό»

Με τον δικό τους, ιδιαίτερο τρόπο τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη τα Ημισκούπρια σε συναυλία τους στη Θεσσαλονίκη.

«Ανεξάρτητα από το ρεπερτόριο και από το είδος, υπάρχουν κάποιες μορφές που για κάποιο είναι μυστήριες, παράξενες, είναι λίγο απόκοσμες, είναι λίγο αντισυμβατικές ακόμη και όταν είναι μέσα στο σύστημα. Ξεχωρίζουν για κάποιον λόγο. Είναι ωραίο να ξεχωρίζεις, να βλέπεις έναν καλλιτέχνη να κάνει του κεφαλιού του. 'Ενας τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και για κάποιον λογο, είχε αυτή την καθολική αγάπη, είχε μια καθολική συμπάθεια, είτε τον ακούς είτε δεν τον ακούς, είτε είναι η μουσική σου είτε δεν είναι. Αυτό που είχε ήταν μοναδικό», είπε ο Μιθριδάτης.







Μόλις ολοκλήρωσε, φώναξε φορές το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη, με το πλήθος να απαντά «ένα κενό», όπως ήταν το ομότιτλο τραγούδι του.

Διαβάστε επίσης

Xολίδης: «Μέσα σε τρεις μήνες έπρεπε να διαχειριστώ μια έγκυο γυναίκα, μια πρεμιέρα και τον πατέρα μου στην εντατική»

Γονίδης: "Πολλές φορές αισθάνομαι πιο αμαρτωλός απ' όλους, έχω πληγώσει ανθρώπους"