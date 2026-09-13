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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Κουμπάρος ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Πάντρεψε τον υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας

πιερρακάκης κουμπάρος
clock 07:40 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε χθες ο υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ναζάρε, έχοντας μάλιστα στο πλευρό του, σε ρόλο κουμπάρου, τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο 46χρονος Ρουμάνος πολιτικός, ο οποίος συγκαταλέγεται στα ανερχόμενα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής της χώρας, παντρεύτηκε τη γνωστή τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής Μαρία Μιχάλι.

πιερρακάκης κουμπάρος

Το μυστήριο τελέστηκε σε ναό του Βουκουρεστίου, παρουσία υπουργών, βουλευτών και άλλων εκπροσώπων της ρουμανικής πολιτικής και οικονομικής ελίτ, αλλά και του προέδρου της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν.

πιερρακάκης κουμπάρος

Οι δυο υπουργοί κάθε άλλο παρά τυπική σχέση διατηρούν. Συναντήθηκαν την Παρασκευή στο Βουκουρέστι, με τον Ναζάρε να αποκαλεί δημοσίως τον Πιερρακάκη «φίλο και ομόλογό» του και να μιλά για την προνομιακή σχέση Ελλάδας και Ρουμανίας. Λίγες ώρες αργότερα, η υπουργική συνάντηση έδωσε τη θέση της σε μια σαφώς πιο προσωπική περίσταση.

Ο 46χρονος Ναζάρε συγκαταλέγεται στα ανερχόμενα πρόσωπα της ρουμανικής Κεντροδεξιάς, έχοντας ήδη περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

πιερρακάκης κουμπάρος

Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, το όνομά του ακούγεται όλο και περισσότερο στο Βουκουρέστι, με ρουμανικά δημοσιεύματα να τον τοποθετούν ακόμη και μεταξύ των πιθανών μελλοντικών διεκδικητών της πρωθυπουργίας.

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