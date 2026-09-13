ΠΑΣΟΚ: Αποστολάκης και Αυλωνίτης στην ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

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Δύο ανεξάρτητοι βουλευτές βρέθηκαν στο ακροατήριο της ομιλίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην 90ή ΔΕΘ.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας, Ευάγγελος Αποστολάκης και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, αμφότεροι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, που αποχώρησαν από αυτόν μετά την έκπτωση του Στέφανου Κασσελάκη από την προεδρία. Ο δεύτερος, μάλιστα, είχε ενταχθεί και στο Κίνημα Δημοκρατίας, όπου αποχώρησε πριν λίγο διάστημα.



Η παρουσία τους στην ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανοίγει τον δρόμο για την προσχώρησή τους στη Χαριλάου Τρικούπη, σενάριο που κυκλοφορεί εδώ και καιρό

Νέες προσθήκες έπειτα από τους Τελιγιορίδου και Αβραμάκη

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ προσχώρησαν οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου και Λευτέρης Αβραμάκης.

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επισημοποιώντας την πολιτική τους συμπόρευση. Η Ολυμπία Τελιγιορίδου είχε υπάρξει υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και στο παρελθόν, το οποίο είχε εγκαταλείψει το 1998.

Εξελέγη βουλευτής Καστοριάς με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβριο του 2015 και επανεξελέγη το 2019, ενώ έχει χρηματίσει υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 2018 έως το 2019. Ο Λευτέρης Αβραμάκης υπήρξε επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 μέχρι το 2023.

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