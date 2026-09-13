Μητσοτάκης από Καστελόριζο: Μήνυμα ισχύος στην 83η επέτειο απελευθέρωσης - Το σχέδιο ανάπτυξης του νησιού

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Στο Καστελλόριζο βρίσκεται και σήμερα Κυριακή (13/9) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου συμμετέχει στις επίσημες εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 83 ετών από την Απελευθέρωση του ακριτικού νησιού.

Η παρουσία του ολοκληρώνει την τριήμερη περιοδεία του στην περιοχή, η οποία περιλάμβανε επισκέψεις στη Ρω και τη Στρογγύλη, συναντήσεις με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς του Καστελλόριζου.

Το Σάββατο ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα στρατιωτικά φυλάκια στη Στρογγύλη και τη Ρω, όπου συνομίλησε με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες θητείας, τους οποίους ευχαρίστησε για την υπηρεσία τους στην ακριτική περιοχή.

Στο Καστελλόριζο είχε στη συνέχεια συνάντηση με τον δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη, με επίκεντρο τις ανάγκες του νησιού και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί για τα επόμενα χρόνια.

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Σχέδιο 37 παρεμβάσεων για το Καστελλόριζο

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε το κυβερνητικό σχέδιο ανάπτυξης για το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 37 παρεμβάσεις, προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός καλύπτει έξι βασικούς άξονες: την ενεργειακή μετάβαση, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο να αντιμετωπιστούν μέσα στην επόμενη τετραετία εκκρεμότητες που παραμένουν ανοιχτές επί δεκαετίες, με έμφαση στις βασικές υποδομές του νησιού.

Μεταξύ των έργων που βρίσκονται σε προτεραιότητα είναι η ανακατασκευή των κρηπιδωμάτων του λιμανιού, για την οποία έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης, με αντικατάσταση κρίσιμων τμημάτων του, δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας και παρακολούθησης, καθώς και έργα για την αναβάθμιση του αποχετευτικού δικτύου και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Έμφαση στην ενέργεια και το περιβάλλον

Στον κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης έργα με περιβαλλοντικό και ενεργειακό χαρακτήρα.

Μεταξύ αυτών είναι η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, με κατεύθυνση τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και η μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σχεδιάζεται, μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα μπορούν να ενισχύσουν την τοπική ηλεκτροπαραγωγή και να περιορίσουν την ενεργειακή εξάρτηση του νησιού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική στρατηγική δεν περιορίζεται στην εκτέλεση επιμέρους έργων, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν στο Καστελλόριζο να αναπτυχθεί και να προσελκύσει περισσότερους μόνιμους κατοίκους.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, στο γεγονός ότι στο παρελθόν ο πληθυσμός του νησιού ξεπερνούσε τους 10.000 κατοίκους, επισημαίνοντας ότι η δημογραφική ενίσχυση αποτελεί βασικό ζητούμενο για το μέλλον του.

Στέγαση για γιατρούς, εκπαιδευτικούς και δημόσιους λειτουργούς

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν στο Καστελλόριζο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή 12 κατοικιών από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέρος των οποίων θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση υγειονομικών και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί ακόμη εννέα κατοικίες από το Λιμενικό Σώμα για τις ανάγκες του προσωπικού του, ενώ το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην επισκευή τεσσάρων υφιστάμενων κατοικιών, με χρηματοδότηση από τη Βουλή των Ελλήνων.

Στον Δήμο πρόκειται επίσης να παραχωρηθεί έκταση 19 στρεμμάτων, η οποία ανήκει στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στην έκταση υπάρχουν σήμερα 30 παλαιές κατοικίες που έχουν κριθεί ακατάλληλες και ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή νέων κατοικιών στη θέση τους.

Η χρηματοδότηση αναμένεται να προέλθει από το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ η διαδικασία ωρίμανσης του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω του Υπερταμείου.

Επίσκεψη στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο πρωθυπουργός βρέθηκε και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία της μονάδας, τις ανάγκες της και τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προσπάθειες για την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση επαρκούς υγειονομικής κάλυψης σε μια από τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Οι επισκέψεις σε Ρω και Στρογγύλη

Ιδιαίτερο συμβολισμό στην περιοδεία του πρωθυπουργού είχαν οι επισκέψεις του στη Ρω και τη Στρογγύλη.

Στις δύο μικρονήσους ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με τα στελέχη και τους οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στην περιοχή.

Η παρουσία του στη Στρογγύλη, στο ανατολικότερο σημείο της ελληνικής επικράτειας με στρατιωτική παρουσία, αποτέλεσε έναν από τους σταθμούς με τον ισχυρότερο συμβολισμό της τριήμερης περιοδείας.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.

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