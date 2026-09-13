Κονγκό: Συναγερμός με πάνω από 7.000 κρούσματα Έμπολα και 4.000 νεκρούς - Εξαπλώνεται στα σχολεία

Αντιμέτωπη με τη φονικότερη επιδημία Έμπολα στην ιστορία της βρίσκεται η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς οι υγειονομικές αρχές κατέγραψαν 7.022 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, 3.998 θανάτους και 1.671 αποθεραπείες από τα μέσα Μαΐου.

Το ξέσπασμα ξεκίνησε από την επαρχία Ιτουρί στα βορειοανατολικά και επεκτάθηκε αυτή την εβδομάδα στη Νότια Ουμπανγκί, στα σύνορα με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το Κονγκό-Μπραζαβίλ. Η εμφάνιση κρουσμάτων μέσα σε σχολεία λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς προκάλεσε έντονο πανικό.

Στην Μπουνιά, γονείς όπως η Ανζέλ Μαγκανί εξέφρασαν την αγωνία τους για την έλλειψη ελέγχων στην υγεία των οικογενειών, ενώ διοικητικά στελέχη όπως ο Ροζέρ Μουνγκιμπό προσπαθούν να επιβάλουν ανώτατο όριο 30 μαθητών ανά τάξη, συστηματικό πλύσιμο χεριών και αποφυγή σωματικής επαφής. Κι όμως, οι τοπικές δομές δηλώνουν πως τα κονδύλια δεν επαρκούν ούτε για τη βασική επιτήρηση και απομόνωση των ασθενών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Πατρίκ Μουγιάγια, η καμπύλη υποχωρεί, καθώς η κορύφωση τοποθετείται στις αρχές της τρίτης εβδομάδας του Αυγούστου και σε 10 από τις 61 πληγείσες υγειονομικές ζώνες δεν έχουν εντοπιστεί νέες μολύνσεις για τουλάχιστον 21 ημέρες.

Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται η άμεση ανάπτυξη επιπλέον 5.000 υγειονομικών. Η τρέχουσα κρίση αποδίδεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, για το οποίο δεν υπάρχει μέχρι σήμερα κανένα εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπευτικό σκεύασμα, γεγονός που αναγκάζει τους γιατρούς να στρέφονται σε πειραματικές αγωγές μέσα σε απομονωμένες περιοχές που δοκιμάζονται από ένοπλες συγκρούσεις.

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