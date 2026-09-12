Πεσκόφ: Αν ο Ζελένσκι θέλει να δει τον Πούτιν θα πρέπει να έρθει στη Μόσχα

«Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα πάμε στο Μαϊάμι», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σχετικά με το αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα ταξιδέψει για να λάβει μέρος στη διάσκεψη της G20 που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο

Νωρίτερα σήμερα, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι η πιθανότητα συμμετοχής του Πούτιν στη διάσκεψη «δεν έχει ακόμα συζητηθεί» στη Μόσχα.

Τον Απρίλιο, το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει ότι ο Πούτιν θα ταξίδευε στη διάσκεψη της G20, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η παρουσία του, θα ήταν πολύ χρήσιμη.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θα μπορούσε να ταξιδέψει στο Μαϊάμι, αν ο Πούτιν συμμετείχε στη διάσκεψη και ότι θα μπορούσε να επιδιώξει μία συνάντηση μαζί του.

Ο Πεσκόφ επανέλαβε τη σταθερή θέση της Μόσχας ότι αν ο Ουκρανός πρόεδρος επιθυμεί να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του, θα πρέπει να έρθει στη Μόσχα.

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