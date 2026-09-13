Έκανε ξανά την εμφάνισή του το πιο σπάνιο και παράξενο είδος καλαμαριού που ζει στα βάθη των ωκεανών

Ένα… δυσεύρετο καλαμάρι των βαθέων θαλασσών καταγράφηκε σε βίντεο σε μια σπάνια εμφάνιση του στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το συγκεκριμένο είδος εντοπίζεται στη βορειοανατολική περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού.

Επιστήμονες που επέβαιναν στο ερευνητικό σκάφος David Packard μελετούσαν υποθαλάσσια όρη κοντά στις ακτές της Καλιφόρνιας και έστειλαν ένα τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα για να εξετάσει τον πυθμένα της θάλασσας. Εκεί εντόπισαν ένα καλαμάρι του γένους Magnapinna, γνωστό ως bigfin squid, σε βάθος περίπου 3,277 μέτρων κάτω από την επιφάνεια.

Το καλαμάρι αιωρούνταν πάνω από τον πυθμένα έχοντας τα χαρακτηριστικά δύο μεγάλων πτερυγίων οκτώ μακριά πλοκάμια που έσερναν πίσω του και δύο ακόμη λεπτότερα πλοκάμια. Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι το καλαμάρι είχε μήκος περίπου 1,25 μέτρα από την κορυφή του σώματός του μέχρι τις άκρες των πλοκαμιών του.

«Καθόμουν ακριβώς δίπλα στις οθόνες στην αίθουσα ελέγχου όταν είδα κάτι που έμοιαζε με πλοκάμια να εμφανίζεται στην πάνω γωνία του βίντεο. Νόμιζα ότι μπορεί να ήταν κάποια εντυπωσιακή μέδουσα, αλλά μόλις εμφανίστηκαν οι μικροί “αγκώνες”, κατάλαβα αμέσως περί τίνος επρόκειτο και φώναξα “Magnapinna!”, πριν καν εμφανιστεί ολόκληρο το καλαμάρι στην οθόνη». δήλωσε η Ολίβια Σοάρες Περέιρα, ερευνήτρια στο Monterey Bay Aquarium Research Institute.

Η αποστολή είχε ως στόχο να αξιοποιήσει διάφορες τεχνολογίες προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση της θαλάσσιας ζωής στα υποθαλάσσια όρη. Τα υποθαλάσσια αόρη μπορούν να εκτρέπουν τα θαλάσσια ρεύματα και να συγκεντρώνουν θρεπτικά συστατικά υποστηρίζοντας έτσι τη ζωή στις βραχώδεις πλαγιές τους.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στο Davidson Seamount περίπου 130 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μοντερέι της Καλιφόρνιας το οποίο ήταν ήδη γνωστό για τους πλούσιους κήπους κοραλλιών των βαθιών θαλασσών που φιλοξενούσαν ένα πολυάσχολο «νηπιαγωγείο» χταποδιών βαθέων υδάτων.

Παράλληλα οι επιστήμονες επιχείρησαν να διαπιστώσουν εάν μυστηριώδεις αυλακώσεις στον λασπώδη πυθμένα κοντά στο υποθαλάσσιο βουνό είχαν δημιουργηθεί από φάλαινες με ράμφος.

«Είχα επικεντρωθεί στον πυθμένα και ξαφνικά ένα κομψό πλάσμα, με κυματιστά, αγγελικά “φτερά”, κολύμπησε μέσα στο οπτικό μου πεδίο. Έμεινα άναυδος. Αυτή είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη παρατήρηση καλαμαριού bigfin στο Monterey Bay National Marine Sanctuary και μια ισχυρή υπενθύμιση του πόσα πράγματα έχουμε ακόμη να ανακαλύψουμε στα βάθη των ωκεανών. Ζούμε δίπλα σε ένα μαγικό μέρος» δήλωσε ο οικολόγος Άντριου ΝτεΒογκελάερε από το Monterey Bay National Marine Sanctuary.

Η Περέιρα λέει ότι η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί ή συλλεχθεί μόλις περίπου 70 καλαμάρια bigfin. «Κάθε παρατήρηση αποτελεί πραγματικά ένα προνόμιο και αναδεικνύει την απίστευτη ποικιλομορφία της ζωής που ευδοκιμεί στα άγνωστα βάθη των ωκεανών και χρειάζεται την προστασία μας».

πηγή: naftemporiki.gr

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