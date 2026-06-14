Σάλος από την σύλληψη Μητροπολίτη: Κατηγορείται για άσεμνες πράξεις σε δημόσιο χώρο

Έντονη αναστάτωση στους εκκλησιαστικούς κύκλους, αλλά και σοβαρά ερωτήματα για τις εξελίξεις που αναμένεται να ακολουθήσουν στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, προκαλεί η υπόθεση της σύλληψης του Μητροπολίτη Παντελεήμονος, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή των Πετραλώνων έπειτα από καταγγελίες πολιτών ότι επιδίδονταν σε άσεμνες κινήσεις σε δημόσιο χώρο .

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν στη σύλληψη του ιεράρχη, οδηγώντας τον στις αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια της προβλεπόμενης διαδικασίας. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει ισχυρό αντίκτυπο στους κόλπους της Εκκλησίας, καθώς πρόκειται για πρόσωπο που κατείχε επί σειρά ετών ιδιαίτερα σημαντικές θέσεις στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.

Η είδηση διαδόθηκε ταχύτατα σε εκκλησιαστικούς κύκλους της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αφρικής, όπου ο συγκεκριμένος ιεράρχης είχε αναπτύξει έντονη δράση κατά τη διάρκεια της διακονίας του.

Υπήρξε ένας από τους πλέον προβεβλημένους κληρικούς του Πατριαρχείου



Ο Μητροπολίτης Παντελεήμων θεωρούνταν επί πολλά χρόνια ένα από τα πλέον μορφωμένα και διοικητικά στελέχη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Γεννημένος στην Τήνο, σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Χειροτονήθηκε διάκονος το 2000 και πρεσβύτερος το 2001, ενώ αργότερα ανέλαβε κρίσιμες θέσεις στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.

Η πορεία του συνδέθηκε στενά με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας, καθώς υπηρέτησε ως Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου και στη συνέχεια ως Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Το 2012 εξελέγη πρώτος Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν και αργότερα προήχθη σε Μητροπολίτη, αναπτύσσοντας σημαντική ιεραποστολική δραστηριότητα στην Αφρική, σύμφωνα με στοιχεία που είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.





Προβληματισμός σε εκκλησιαστικούς κύκλους



Ιεράρχες και εκκλησιαστικοί παράγοντες που επικοινώνησαν με το Vimaorthodoxias.gr εκφράζουν βαθιά θλίψη για την εξέλιξη της υπόθεσης και υπογραμμίζουν ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Επίσκοπος Παντελεήμων αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα .

Όπως επισημαίνουν, ο συγκεκριμένος κληρικός υπήρξε για πολλά χρόνια πρόσωπο με υψηλή θεολογική κατάρτιση, σημαντική διοικητική εμπειρία και έντονη παρουσία στους εκκλησιαστικούς θεσμούς.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι κατά τα τελευταία χρόνια υπήρχε προβληματισμός σε κύκλους του Πατριαρχείου σχετικά με ζητήματα που αφορούσαν τη γενικότερη προσωπική του κατάσταση και συμπεριφορά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση ή δημόσια τοποθέτηση από αρμόδιο εκκλησιαστικό ή ιατρικό φορέα που να επιβεβαιώνει συγκεκριμένους ισχυρισμούς για την υγεία του.

Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ πολλοί εκκλησιαστικοί παράγοντες υπογραμμίζουν ότι πρέπει να αποφεύγονται βιαστικά συμπεράσματα μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αναμένονται οι επόμενες κινήσεις



Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αποφάσεις που ενδέχεται να ληφθούν από τα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Παράγοντες που γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των εκκλησιαστικών θεσμών εκτιμούν ότι η υπόθεση θα εξεταστεί σε όλα τα επίπεδα, καθώς αφορά έναν εν ενεργεία μητροπολίτη που μέχρι πρόσφατα κατείχε νευραλγικές θέσεις στην εκκλησιαστική διοίκηση.

Η σοβαρότητα των καταγγελιών, σε συνδυασμό με τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση, καθιστούν σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν θεσμικές πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα.

Την ίδια ώρα, πολλοί ιεράρχες επιλέγουν χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας ότι η Εκκλησία οφείλει να αντιμετωπίζει κάθε υπόθεση με αίσθημα ευθύνης, σεβασμό προς τα πραγματικά γεγονότα και μέριμνα για όλους τους εμπλεκομένους.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το περιστατικό έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στους κόλπους της Ορθοδοξίας και ανοίγει έναν νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τη διαχείριση αντίστοιχων υποθέσεων, την ποιμαντική ευθύνη και τον τρόπο με τον οποίο οι εκκλησιαστικοί θεσμοί καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα δύσκολες και ευαίσθητες καταστάσεις.

Το βιογραφικό του Μητροπολίτη Παντελεήμονος

Ο Μητροπολίτης Παντελεήμων (Αράθυμος) γεννήθηκε στην Τήνο το 1974 και συγκαταλεγόταν στα πλέον προβεβλημένα στελέχη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ πραγματοποίησε σπουδές και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Χειροτονήθηκε διάκονος το έτος 2000 και πρεσβύτερος το 2001, υπηρετώντας αρχικά στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου και Τήνου. Η πορεία του στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ξεκίνησε ουσιαστικά το 2006, όταν κλήθηκε να αναλάβει σημαντικές διοικητικές και εκκλησιαστικές ευθύνες.

Κατά τη διάρκεια της διακονίας του υπηρέτησε ως Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου και αργότερα ως Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, θέση που θεωρείται από τις πλέον νευραλγικές στη διοικητική δομή του Πατριαρχείου.

Το 2012 εξελέγη πρώτος Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν, αναλαμβάνοντας την οργάνωση και ανάπτυξη της Ορθόδοξης παρουσίας στην περιοχή της Κεντρικής Αφρικής. Πέντε χρόνια αργότερα, το 2017, προήχθη σε Μητροπολίτη Μπραζαβίλ και Γκαμπόν, συνεχίζοντας το ιεραποστολικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο που είχε ξεκινήσει.

Κατά την περίοδο της διακονίας του στην Αφρική συνδέθηκε με δράσεις που αφορούσαν την ενίσχυση σχολικών δομών, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τοπικούς πληθυσμούς και την ανάπτυξη εκκλησιαστικών κοινοτήτων σε περιοχές όπου η Ορθόδοξη παρουσία ήταν περιορισμένη.

Το 2022 εξελέγη Μητροπολίτης Ναυκράτιδος, ενώ παράλληλα συνέχισε να ασκεί τα καθήκοντά του ως Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Το 2024 ανέλαβε τη Μητρόπολη Πτολεμαΐδος της Άνω Αιγύπτου, διατηρώντας συγχρόνως τον κεντρικό του ρόλο στη διοίκηση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής.

Η πολυετής παρουσία του σε καίριες θέσεις ευθύνης, η ακαδημαϊκή του κατάρτιση και η συμμετοχή του σε σημαντικές εκκλησιαστικές πρωτοβουλίες καθιστούν ακόμη πιο ηχηρό τον αντίκτυπο που έχει προκαλέσει η υπόθεση των τελευταίων ημερών στους εκκλησιαστικούς κύκλους της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της ευρύτερης Ορθόδοξης κοινότητας.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας



Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ανακοίνωσε ότι θα παρέχει τη νομική συνδρομή που προβλέπεται στον Μητροπολίτη Ναυκράτιδος και Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που προβλήθηκε στην εκπομπή του ANT1 «Αποκαλύψεις», «κατόπιν του αγγέλματος περί προσωπικών νομικών εκκρεμοτήτων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυκράτιδος και Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας θα παρέχει τη νομική συνδρομή που προβλέπεται».

Ο Μητροπολίτης Σύρου για το περιστατικό



Για το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή και ο Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος. «Ήταν ως κληρικός στη Μητρόπολη της Σύρου. Ένας καλός κληρικός. Τον αγαπούσε ο κόσμος. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα για τίποτα. Εργατικός ήταν, φιλότιμος ήταν. Όπως φαινόταν, ήταν στη Μητρόπολη Σύρου, έφυγε και πήγε στην Αλεξάνδρεια. Αρχιμανδρίτης πήγε, μετά από λίγο καιρό ο Πατριάρχης τον έκανε Μητροπολίτη. Τέτοια δικαιώματα δεν είχε δώσει στη Σύρο το παιδί αυτό και απορώ τώρα που μου το λέτε».

Πηγή: vimaorthodoxias.gr

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