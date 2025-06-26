Φραγκίσκος Παρασύρης: Διαψεύδει τα περί εμπλοκής του στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Δήλωση Φραγκίσκου Παρασύρη - Βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής:

Αισθάνομαι βαθύτατα έκπληκτος, απορημένος και ειλικρινά απογοητευμένος, για το γεγονός ότι το όνομά μου αναφέρεται, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο και χωρίς την παραμικρή ποινική διάσταση, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια: δεν υπήρξα ποτέ ούτε παρακολουθούμενος, ούτε ύποπτος.

Δεν έχω την παραμικρή εμπλοκή ή συμμετοχή στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων.

Η μοναδική μου σύνδεση με το ζήτημα ήταν ένα τηλεφώνημα διάρκειας μόλις 90 δευτερολέπτων, που δέχτηκα από στέλεχος του οργανισμού, στο πλαίσιο ενημέρωσης για την περίπτωση ενός πραγματικού και νόμιμου ελαιοπαραγωγού της περιοχής μου.

Ο συγκεκριμένος αγρότης κινδύνευε να χάσει τα δικαιώματά του, λόγω οριακά εκπρόθεσμης αίτησης για τη βασική ενίσχυση- θέμα που ταλανίζει χιλιάδες αγρότες σε όλη τη χώρα, εξαιτίας της γραφειοκρατίας και των προβληματικών διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η παρέμβαση αυτή δεν είχε καμία προσωπική σκοπιμότητα, αλλά ήταν εντός των ορίων του ρόλου κάθε αιρετού που στέκεται δίπλα στις ανάγκες των πολιτών.

Δεν θα επιτρέψω το όνομά μου να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι ή εργαλείο συμψηφισμού για τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες των κυβερνητικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που εμπλέκονται.

Προκαλώ κάθε αρμόδια Αρχή να διερευνήσει πλήρως τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προφανώς καμία σχέση δεν έχουν με το συγκεκριμένο σκάνδαλο.

