Μιλένα Αποστολάκη: Νέο υπόδειγμα διακυβέρνησης με επικράτηση του ΠΑΣΟΚ

Σαφές πολιτικό μήνυμα για την ανάγκη αλλαγής της πολιτικής πορείας της χώρας στέλνει η βουλευτής Βορείου Τομέα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη.

Με φόντο τις επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις, η έμπειρη κοινοβουλευτικός θέτει τον πήχη ψηλά, κάνοντας λόγο για έναν στόχο που δεν είναι απλώς επιθυμητός, αλλά απόλυτα ρεαλιστικός: τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και με μία ψήφο διαφορά.

Το νέο υπόδειγμα Διακυβέρνησης

Η κ. Αποστολάκη υπογραμμίζει ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα εντελώς νέο μοντέλο εξουσίας, το οποίο θα έρθει σε ρήξη με τις σημερινές κατεστημένες πρακτικές. Σύμφωνα με τη βουλευτή, η επικράτηση του ΠΑΣΟΚ και η εφαρμογή των προγραμματικών του προτάσεων αποτελούν τη μοναδική διέξοδο για τη δημιουργία ενός κράτους που λειτουργεί με:

Απόλυτη διαφάνεια και θεσμική θωράκιση.

Λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης

.Κοινωνική δικαιοσύνη με έμφαση στις ανάγκες των πολλών.

Οι πυλώνες της προγραμματικής πρότασης

Στο επίκεντρο της πολιτικής της επιχειρηματολογίας βρίσκεται η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, το οποίο, όπως σημειώνει, δοκιμάζεται σκληρά τα τελευταία χρόνια. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την οποία αναδεικνύει η κ. Αποστολάκη, βασίζεται σε συγκεκριμένους άξονες:

Αναγέννηση του ΕΣΥ: Άμεση ενίσχυση της δημόσιας υγείας για ποιοτική φροντίδα σε όλους τους πολίτες.

Στήριξη της Δημόσιας Παιδείας: Επένδυση στη νέα γενιά και στις σύγχρονες υποδομές.

Ανάπτυξη με Δίκαιο Πρόσημο: Αντιμετώπιση της ακρίβειας που συρρικνώνει τα εισοδήματα και προστασία της αγοραστικής δύναμης της μεσαίας τάξης και των ευάλωτων νοικοκυριών.

Το διακύβευμα της κάλπης

Η βουλευτής του Βορείου Τομέα ξεκαθαρίζει ότι ο στόχος της πρωτιάς δεν αποτελεί μια απλή κομματική επιδίωξη, αλλά μια βαθιά κοινωνική αναγκαιότητα.

Η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, μέσα από μια ευρεία κοινωνική συμμαχία, παρουσιάζεται ως το μοναδικό όχημα για να βγει η χώρα από το σημερινό τέλμα και να αποκτήσει ξανά η δημοκρατική παράταξη πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σαμαράς: Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να διασφαλίσει την εφαρμογή της απόφασης για τους δανειολήπτες