Κρήτη: Στρατηγικός ο ρόλος του Ο.Α.Κ για την υδατική επάρκεια του νησιού τις επόμενες δεκαετίες

Με ενεργή συμμετοχή στο Φόρουμ Διαχείρισης Υδατικών Πόρων που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) στην Αθήνα, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανέδειξε τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει στη διαχείριση των υδατικών πόρων του νησιού και στον σχεδιασμό των υποδομών που θα διασφαλίσουν την υδατική επάρκεια των επόμενων δεκαετιών.

Τον Οργανισμό εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. κ. Άρης Παπαδογιάννης, ο οποίος ανέπτυξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κρήτη λόγω της κλιματικής κρίσης, της αυξανόμενης ζήτησης νερού και των μεταβολών στα υδρολογικά δεδομένα του νησιού.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Παπαδογιάννης παρουσίασε το έργο που επιτελεί ο Ο.Α.Κ. στη λειτουργία και διαχείριση των σημαντικότερων υδραυλικών υποδομών της Κρήτης, όπως το Φράγμα Αποσελέμη, το Φράγμα Ποταμών Αμαρίου, η Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου και τα μεγάλα αρδευτικά δίκτυα της Δυτικής Κρήτης, ενώ αναφέρθηκε και στον στρατηγικό σχεδιασμό που υλοποιείται μέσω του Master Plan Υδραυλικών Έργων Κρήτης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υδατικών υποδομών, στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στην επαναχρησιμοποίηση υδάτων, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της λειψυδρίας και στην ανάγκη συντονισμένης και ολιστικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων του νησιού.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., κ. Άρης Παπαδογιάννης, ανέφερε:

"Η διαχείριση του νερού αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές προτεραιότητες για την Κρήτη. Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική κρίση απαιτούν σύγχρονο σχεδιασμό, επιστημονική τεκμηρίωση, συνεργασία και επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές.

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Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης διαθέτει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή δυνατότητα να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς υδατικού μέλλοντος για το νησί. Η Κρήτη χρειάζεται ένα κοινό όραμα για το νερό, με ενιαία στρατηγική, συντονισμό και αποτελεσματική αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου."

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, καταθέτοντας προτάσεις και υλοποιώντας έργα που ενισχύουν την υδατική ασφάλεια, στηρίζουν την ανάπτυξη και θωρακίζουν το νησί απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος.

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