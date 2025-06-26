Τουρκία: «Ναι» στον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ - Σχεδιάζει αντιαεροπορική ασπίδα

Τη στήριξη της Τουρκίας στην απόφαση του ΝΑΤΟ για υπερδιπλασιασμό του στόχου για τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035 εξέφρασε πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σημειώνοντας ότι η Άγκυρα έχει ήδη ξεπεράσει το όριο του 2% που ίσχυε.

Μετά τη συμφωνία των συμμάχων να αυξήσουν τον στόχο των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ για την επόμενη δεκαετία, η πηγή ανέφερε ότι «η Τουρκία βρίσκεται πάνω από το στόχο του 2% της Δέσμευσης για τις Αμυντικές Δαπάνες» και πρόσθεσε: «Ως ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, η Τουρκία είναι ανάμεσα στους πέντε που συμβάλλουν περισσότερο στις επιχειρήσεις και τις αποστολές της συμμαχίας».

Επέκταση του δικτύου αντιαεροπορικής άμυνας σε όλη την επικράτεια

Η πηγή δήλωσε πως η Τουρκία έχει εκπληρώσει όλους τους στόχους του ΝΑΤΟ σχετικά με τις δυνατότητές της και συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη και την έρευνα στην αμυντική βιομηχανία. Σχεδιάζει να επεκτείνει σε όλη τη χώρα ένα δίκτυο αντιαεροπορικής άμυνας πολλαπλών επιπέδων, επικεντρωμένο γύρω από το εθνικό σχέδιό της «Χαλύβδινος Θόλος».

«Επενδύουμε σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σε πυραύλους υπερηχητικούς, βαλλιστικούς και κρουζ, σε μη επανδρωμένα χερσαία, θαλάσσια και αεροπορικά συστήματα, καθώς και σε αεροπλανοφόρα, φρεγάτες και άρματα μάχης επόμενης γενιάς», δήλωσε η πηγή.

