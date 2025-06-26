Αθήνα: Τροχαίο δυστύχημα - Νεκρός 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα έρχεται να προστεθεί στη μακρά αλυσίδα των τροχαίων που συγκλονίζουν τη χώρα, με θύμα αυτή τη φορά έναν 58χρονο άνδρα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης στη Λεωφόρο Καλλιρόης, στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί από την Αθήνα προς την Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός κινούταν με τη μοτοσικλέτα του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Η μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της, ανετράπη στο οδόστρωμα και στη συνέχεια προσέκρουσε στα μεταλλικά κιγκλιδώματα που χωρίζουν τις λωρίδες κυκλοφορίας. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή και προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα.

Το συγκεκριμένο δυστύχημα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το διαρκές πρόβλημα των τροχαίων εντός πόλης, καθώς ο αριθμός των θυμάτων στους αστικούς δρόμους συνεχίζει να αυξάνεται. Από την αρχή του 2025, οι απώλειες στην άσφαλτο παραμένουν υψηλές, με το χθεσινό περιστατικό να προσθέτει έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα του πένθους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

