Αυτός είναι ο χάρτης των θαλάσσιων τουρκολιβυκών ερευνών

Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, λένε αρμόδιες πηγές μετά το μνημόνιο που υπέγραψε η τουρκική εταιρεία πετρελαίου, TPAO, με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC) της Λιβύης για σεισμικές έρευνες σε τέσσερα οικόπεδα που βρίσκονται νοτίως της μέσης γραμμής των ελληνολιβυκών θαλάσσιων συνόρων.

«Πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις σχετικά με τη διενέργεια δισδιάστατης σεισμικής έρευνας (μήκους 10.000 χιλιομέτρων) και την επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από αυτές τις έρευνες εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Λιβύης.

Μάλιστα, δημοσιεύθηκε και ο σχετικός χάρτης που δείχνει τα τέσσερα οικόπεδα, στα οποία Λιβύη και Τουρκία θα πραγματοποιήσουν τις σεισμικές έρευνες.

Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας έρχεται λίγες ημέρες μετά την ένταση που προκάλεσε η Λιβύη, με τα διαβήματα τόσο της Τρίπολης όσο και της Βεγγάζης, σχετικά με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης του διαγωνισμού για τα οικόπεδα νότια της Κρήτης, για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο αμερικανικός κολοσσός Chevron.

Η NOC ανέφερε ότι η συμφωνία υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη από τα στελέχη των δύο εταιρειών. Συγκεκριμένα, η NOC εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της, Eng. Masoud Suleman, και η TPAO από τον Γενικό Διευθυντή, κ. Ahmet Turkoglu.

Διαβάστε επίσης:

Λιβύη: Η «κυβέρνηση» της Βεγγάζης απειλεί την Ελλάδα με δικές της έρευνες στα οικόπεδα νότια της Κρήτης

Βολουδάκη: Πάνω από 7.300 μετανάστες στην Κρήτη από την αρχή του έτους