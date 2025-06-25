Τουρκία-Λιβύη: Συμφωνία για σεισμικές έρευνες σε 4 θαλάσσιες περιοχές

Μνημόνιο συνεργασίας για σεισμικές έρευνες σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές υπέγραψαν η Εθνική Εταιρία Πετρελαίου της Λιβύης και η Turkish Petroleum εκ μέρους της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, το μνημόνιο υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη και σύμφωνα με αυτό, η Turkish Petroleum θα πραγματοποιήσει γεωλογικές έρευνες σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές.

“Οι συζητήσεις περιελάμβαναν επίσης την διεξαγωγή δισδιάστατης σεισμικής έρευνας και την επεξεργασία των δεδομένων που θα προκύψουν εντός περιόδου εννέα μηνών“, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Αντιπαράθεση Ελλάδας-Λιβύης για τις θαλάσσιες ζώνες

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών αποτέλεσε ζήτημα τριβής μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόσφατη συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής Παρακολούθησης της «Διαδικασίας του Βερολίνου», τονίζοντας τη σημασία ευρείας συμμετοχής των γειτονικών κρατών για την ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών στη Λιβύη.

Επανέλαβε την πρόθεση της ελληνικής πλευράς για εποικοδομητικό διάλογο με τη Λιβύη σε όλα τα διμερή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης και της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών.

Από την πλευρά του ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Λιβύης, πρέσβης Τάχερ Μοχάμεντ Αλ Σουν, ανέφερε στην τοποθέτησή του ότι «η διπλωματία αποτελεί τη λύση σε τέτοιες περιπτώσεις και η Λιβύη πάντοτε εκτείνει χείρα συνεργασίας για διεθνή και περιφερειακή συνεργασία». Επεσήμανε απευθυνόμενος στον κ. Σέκερη ότι η Λιβύη δεν προέβη σε «καμία πρόκληση» (provocation), σημειώνοντας ότι «η πρόκληση υφίσταται όταν ανακοινώνετε ότι θα κάνετε έρευνες σε διαφιλονικούμενη περιοχή».

Παράλληλα, τόνισε ότι «ακόμα και τώρα, παρά τις διαιρέσεις, οι αρχές της Δυτικής και Ανατολικής Λιβύης ήταν ενωμένες και εξέδωσαν κοινές δηλώσεις καταδικάζοντας τέτοιες πράξεις».

Η τελευταία φράση αναφέρεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βεγγάζης υπό τον Χαλίφα Χαφτάρ, που πριν από τέσσερις ημέρες ανέφερε σχετικά:

“Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της κυβέρνησης της Λιβύης εκφράζει τη βαθιά έκπληξη και ανησυχία του για όσα δημοσιεύθηκαν στο τεύχος (2025/3335/C) της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 12ης Ιουνίου 2025, σχετικά με το ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για άδειες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης, μέρος των οποίων υπόκειται σε ανεπίλυτη νομική διαμάχη με το κράτος της Λιβύης”, αναφέρεται αρχικά στην ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βεγγάζης.

“Το Υπουργείο τονίζει επίσης ότι οποιεσδήποτε δραστηριότητες προς εξερεύνηση ή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε αμφισβητούμενες περιοχές ή περιοχές που εμπίπτουν στη θαλάσσια δικαιοδοσία της Λιβύης, χωρίς την προηγούμενη και ρητή συγκατάθεσή του, θα θεωρούνται παράνομες και επιθετικές πράξεις και θα συνεπάγονται όλες τις συνακόλουθες νομικές ευθύνες βάσει του διεθνούς δικαίου. Η κλιμάκωση από την πλευρά της Ελλάδας θα επιδείνωνε τις εντάσεις στη Μεσόγειο και θα παρεμπόδιζε τις προσπάθειες προώθησης της σταθερότητας και της διεθνούς συνεργασίας με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό της κυριαρχίας και των κοινών συμφερόντων”, συνεχίζει η ανακοίνωση”.

