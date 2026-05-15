Τιμή στους Ήρωες: Η Μαχαιρά Μινώα Πεδιάδας γιορτάζει την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης
clock 20:42 | 15/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, αποτίνοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή της Μαχαιράς στα γεγονότα της Μάχης της Κρήτης, συνδιοργανώνει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαχαιράς, εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για την 85η επέτειο της ιστορικής επετείου.

Με σεβασμό στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν με γενναιότητα, αυταπάρνηση και πίστη στην Ελευθερία κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, καλεί τους δημότες και τους επισκέπτες να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24 Μαΐου 2026,στις 6 το απόγευμα, στη Μαχαιρά Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

• Επιμνημόσυνη δέηση

• Κατάθεση στεφάνων

• Προσκλητήριο πεσόντων

• Ενός λεπτού σιγή

• Εθνικός ύμνος

• Χαιρετισμοί

• Κεντρική ομιλία για τη Μάχη της Κρήτης από τον συνταξιούχο Γυμνασιάρχη Εμμανουήλ Μαντιδάκη

• Βράβευση μαθητών από την οικογένεια Μπαντουβά

• Ριζίτικα τραγούδια από τον Σύλλογο Ριζιτών «Η Κίσσαμος»

• Κρητικοί παραδοσιακοί χοροί από τη Σχολή Κρητικών Χορών «Αροδαμός»

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Γιάννης Μπουντρονικόλας (λύρα), Μάνος Κασσωτάκης (λαούτο), Κώστας Μπορμπουδάκης (κρουστά, ασκομαντούρα)

• Λήξη εκδήλωσης

Θα ακολουθήσει κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαχαιράς

Οργάνωση: ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Συνδιοργάνωση: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ

