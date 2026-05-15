Τραγωδία με Ιταλούς δύτες στις Μαλδίβες: Ανασύρθηκε μία από τις πέντε σορούς, έρευνα για τα αίτια

Μετά τον εντοπισμό της σορού του Τζανλούκα Μπενεντέτι, ενός από τους πέντε Ιταλούς δύτες που σκοτώθηκαν στις Μαλδίβες, οι έρευνες σταματούν λόγω κακοκαιρίας, ενώ οι αρχές και η Εισαγγελία Ρώμης διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας

Ανασύρθηκε και ταυτοποιήθηκε η σορός ενός από τους πέντε δύτες που έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε βάθος άνω των 60 μέτρων στις Μαλδίβες. Πρόκειται για τον Τζανλούκα Μπενεντέτι, 44 ετών, επαγγελματία δύτη από την Πάδοβα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων τεσσάρων δυτών διακόπηκαν λόγω κακοκαιρίας και θα συνεχιστούν το Σάββατο. Ανάμεσά τους η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Γένοβας Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η κόρη της Τζόρτζια Σομμακάλ, 21 ετών, και οι 31χρονοι βιολόγοι ερευνητές Μουριέλ Οντενίνο και Φεντερίκο Γκουαλτιέρι.

Σύμφωνα με την Ρώμη, η ιταλική πρεσβεία στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα (αρμόδια για τις Μαλδίβες) προσφέρει συνδρομή στους είκοσι Ιταλούς που είχαν πάρει μέρος στην αποστολή και εξακολουθούν να βρίσκονται στο σκάφος Duke of York. Η λέμβος μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στο λιμάνι λόγω κακοκαιρίας.

Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Η εισαγγελία της Ρώμης άνοιξε έρευνα για την τραγωδία προκειμένου να διαπιστώσει αν ο θάνατος οφείλεται στη μη τήρηση των κανόνων για τις καταδύσεις και των προϋποθέσεων για τις άδειες, αν αγνοήθηκε η μετεωρολογική προειδοποίηση ή αν πρόκειται για τεχνικό ή ανθρώπινο λάθος.

Οι καταδύσεις αναψυχής στην ανοιχτή θάλασσα επιτρέπονται έως τα 30 μέτρα βάθος. Για μεγαλύτερο βάθος απαιτούνται επίσημες άδειες για επαγγελματικές καταδύσεις ή επιστημονικές αποστολές. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η καθηγήτρια Μοντεφαλκόνε βρισκόταν στις Μαλδίβες ως συντονίστρια ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου της Γένοβας, αλλά η εκδρομή στις σπηλιές Αλιμαθά δεν φαίνεται να συνδέεται με τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Ένα από τα άτομα που επέβαιναν στο Duke of York διηγήθηκε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa ότι η κατάδυση θα διαρκούσε λιγότερο από μία ώρα. Οι δύτες «βούτηξαν στις 11 και όταν γύρω στις 12 δεν τους είδαμε να αναδύονται αρχίσαμε να τους αναζητούμε με το σκάφος», δήλωσε ο μάρτυρας, εξηγώντας ότι η βάρκα βρισκόταν σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων και ότι «η ορατότητα ήταν εξαιρετική. Εμείς νομίζαμε ότι εξισορροπούσαν την πίεση. Μετά από μια γρήγορη, άκαρπη έρευνα ειδοποιήσαμε αμέσως τη Μονάδα Κρίσεων. Η ανταπόκριση των σωστικών συνεργείων ήταν άμεση».

Και οι πέντε νεκροί ήταν έμπειροι δύτες και διέθεταν ειδικό πιστοποιητικό για καταδύσεις. Διάφορα σενάρια εξετάζει η αστυνομία των Μαλδίβων. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε ενδεχόμενη απώλεια προσανατολισμού μέσα στη σπηλιά, λόγω της άμμου του βυθού που ανακατεύτηκε από τα κύματα, καθώς και σε πιθανή τοξικότητα του οξυγόνου στις φιάλες. Δεν αποκλείεται ένας από τους συμμετέχοντες να παγιδεύτηκε, με τους υπόλοιπους να εξάντλησαν το οξυγόνο τους και να έχασαν τις αισθήσεις τους προσπαθώντας να τον βοηθήσουν.

Δεν είναι σαφές αν οι δύτες χρησιμοποίησαν το λεγόμενο «νήμα της Αριάδνης» (από τον ελληνικό μύθο του Θησέα και του Μινώταυρου, σ.σ.) για ασφαλή ανάδυση, που είναι υποχρεωτικό για ορισμένου τύπου καταδύσεις και ιδίως όταν εξερευνώνται υποθαλάσσιες σπηλιές, ώστε να εντοπίζεται η είσοδος και η έξοδος από τις κοιλότητες.

Η εκδοχή που «φαίνεται πιο πιθανή είναι ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τις φιάλες», αλλά πρόκειται μόνο για εικασία. «Δεν γνωρίζουμε ποιος είχε την ευθύνη για τη σύσταση του μίγματος αερίων στις φιάλες», δήλωσε στο Ansa ο Αντονέλο Ρίτσιο, δικηγόρος της οικογένειας του Φεντερίκο Γκουαλτιέρι.

Δικηγόρος της οικογένειας Γκουαλτιέρι: οι αρχές μας αποτρέπουν να μεταβούμε στο σημείο

Ο Ρίτσιο εξήγησε ότι οι γονείς του θύματος δεν αναχωρούν για τις Μαλδίβες, «επειδή η Ιταλίδα πρόξενος, Τζόρτζια Μαράτσι, μας έχει κατηγορηματικά συστήσει να μην μεταβούμε στο σημείο και μας συμβούλεψε αντίθετα να περιμένουμε. Μας είπε ότι εργάζονται εντατικά και ότι η παρουσία τους εκεί θα ήταν προς το παρόν άσκοπη, καθώς θα βρίσκονταν σε ένα περιβάλλον χωρίς ανέσεις».

Το ταξίδι είχε οργανωθεί «από το ταξιδιωτικό πρακτορείο Albatros Top Boat, με έδρα το Βερμπάνια, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γένοβας. Η καθηγήτρια έκανε έρευνα για λογαριασμό του πανεπιστημίου: θα δούμε, θα είναι ένα ζήτημα που θα διευκρινιστεί στη συνέχεια», εξήγησε ο νομικός.

Ιταλός πρέσβης στη Σρι Λάνκα: πιθανός εντοπισμός των σορών των δυτών το Σάββατο

Σε συνέντευξή του στο SkyTg24, ο Ιταλός πρέσβης στη Σρι Λάνκα, Νταμιανό Φρανκοβίγ, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ακτοφυλακής των Μαλδίβων, με τη δεύτερη κατάδυση που θα γίνει το Σάββατο οι σοροί «θα εντοπιστούν». «Αλλά όλα εξαρτώνται και από το πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες», που αυτή τη στιγμή «είναι πολύ κακές», με «ισχυρές ριπές ανέμου και ισχυρές βροχές και μου ανέφεραν επίσης ισχυρά ρεύματα. Όλες αυτές οι συνθήκες δυσχεραίνουν δυστυχώς τις επιχειρήσεις ανάσυρσης».

Ομάδα δυτών από τις Μαλβίδες πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης μια πρώτη κατάδυση στο σημείο της τραγωδίας. «Μπήκαν σε αυτή τη σπηλιά, που εκτιμάται ότι βρίσκεται σε βάθος 62 μέτρων», ανέφερε ο πρέσβης.

Η κατάδυση θεωρείται ιδιαίτερα σύνθετη. Ο Φρανκοβίγ εξήγησε πως η σπηλιά «χωρίζεται σε τρία διαφορετικά τμήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι δύτες σε αυτή την περίπτωση κατάφεραν να εισέλθουν μόνο στα δύο πρώτα, στη συνέχεια όμως αναγκάστηκαν να αναδυθούν για να τηρήσουν τους χρόνους αποσυμπίεσης και ακόμη δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τις σορούς των υπόλοιπων Ιταλών δυτών».

Μόνο όταν ανασυρθούν οι σοροί θα είναι δυνατόν να υπάρξουν πιο συγκεκριμένες ενδείξεις για τα αίτια του θανάτου, εξήγησε ο πρέσβης.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Μαλδίβων Μοχάμεντ Μουίζου εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Ιταλία και στον πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα, μετά το τραγικό δυστύχημα.

«Είμαστε βαθύτατα λυπημένοι για αυτήν την τραγωδία και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες της Ιταλίδας που έχασε τη ζωή της, των τεσσάρων αγνοουμένων Ιταλών και όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται», έγραψε ο Μουίζου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υπογραμμίζοντας ότι η αναζήτηση των αγνοούμενων δυτών παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα για την κυβέρνηση των Μαλδίβων.

