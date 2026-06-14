Απίστευτο βίντεο: Viral υπερκυτταρική καταιγίδα στη Νεμπράσκα κατά τη διάρκεια ηλιοβασιλέματος

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών που καταγράφηκε στην πόλη Σίντνεϊ της Νεμπράσκα έχει γίνει viral στο Διαδίκτυο.

Ειδικότερα, την περασμένη Κυριακή, ένας φωτογράφος κατάφερε να απαθανατίσει ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα σε συνδυασμό με μια τεράστια υπερκυτταρική καταιγίδα (supercell), καταγράφοντας εικόνες που κόβουν την ανάσα.

Το εντυπωσιακό βίντεο δείχνει τον ουρανό να βάφεται με έντονες αποχρώσεις του πορτοκαλί, του κόκκινου και του χρυσού, ενώ από πάνω τα γκρι σύννεφα της γιγαντιαίας καταιγίδας σχηματίζουν ένα απόκοσμο σκηνικό βγαλμένο από ταινίες Sci-Fi.

Οι εικόνες θυμίζουν σκηνές από κινηματογραφική παραγωγή καταστροφής, ωστόσο πρόκειται για ένα απολύτως πραγματικό φαινόμενο της φύσης.

🌩 An incredible sunset over Nebraska is going viral online







The footage was captured today in Sidney, Nebraska, during a powerful storm.







The photographer managed to capture a massive supercell — one of the rarest and most spectacular types of storm clouds. These systems are… pic.twitter.com/vncuLWH2ZB — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2026





Τι είναι η υπερκυτταρική καταιγίδα

Οι υπερκυτταρικές καταιγίδες είναι ένας από τους πιο σπάνιους και εντυπωσιακούς τύπους. Χαρακτηρίζονται από έναν ισχυρό και περιστρεφόμενο ανοδικό αέρα και συχνά συνδέονται με τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ισχυρούς ανεμοστρόβιλους, χαλαζοπτώσεις μεγάλου μεγέθους και καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο προσέλκυσε αμέσως το ενδιαφέρον χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το βίντεο να συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές και σχόλια μέσα σε λίγες ώρες. Πολλοί χρήστες περιέγραψαν το θέαμα ως «εξωπραγματικό» και «μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες της φύσης που έχουν δει ποτέ».

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