Προφήτης Ελισσαίος: Η επέτειος της μνήμης του και το θαύμα με το λάδι της χήρας

Μια ξεχωριστή και σημαντική γιορτή τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς στις 14 Ιουνίου τιμάται η μνήμη του Προφήτη Ελισσαίου. Ο βιβλικός αυτός άνδρας υπήρξε γιος του πλούσιου γαιοκτήμονα Σαφάτ και καταγόταν από τον οικισμό Αελμούθ ή Αβελμεολά. Στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης παρουσιάζεται αρχικά ως ο αφοσιωμένος ακόλουθος και βοηθός του Προφήτη Ηλία. Μετά την υπερφυσική ανάληψη του δασκάλου του στους ουρανούς, ο Ελισσαίος ανέλαβε να συνεχίσει το πνευματικό και προφητικό του έργο, επιτελώντας εντυπωσαιακά θαύματα στην περιοχή της Σαμάρειας, προφέροντας ανακούφιση σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Ανάμεσα στα πολλά και σπουδαία θαύματα που σφράγισαν την πορεία του, όπως αναφέρει το saint.gr, ξεχωρίζει η ιστορία μιας καταπονημένης γυναίκας. Η συγκεκριμένη χήρα πλησίασε τον Ελισσαίο σε κατάσταση απελπισίας, αμέσως μετά την απώλεια του συζύγου της, εκφράζοντας την αγωνία της με τα εξής λόγια: «Ο άνδρας μου πέθανε και εσύ γνωρίζεις ότι σεβόταν το Θεό. Και όμως, ένας άσπλαχνος δανειστής του ήλθε τώρα και επειδή δεν έχουμε να τον πληρώσουμε, ζητάει να πάρει τους γιους μου δούλους του».



Ο βιβλικός προφήτης, νιώθοντας βαθιά συμπόνια για τη δραματική της κατάσταση, τη ρώτησε πώς θα μπορούσε να τη βοηθήσει και τι περιουσιακά στοιχεία διέθετε ακόμα στο σπιτικό της. Εκείνη του εξήγησε ότι δεν της είχε απομείνει τίποτα απολύτως, εκτός από ένα δοχείο που περιείχε ελάχιστο λάδι.

Τότε ο Ελισσαίος της έδωσε την οδηγία να ζητήσει από τους γείτονές της όσα περισσότερα άδεια σκεύη μπορούσε να συγκεντρώσει. Στη συνέχεια, της ζήτησε να απομονωθεί στο σπίτι μαζί με τα παιδιά της, κλείνοντας καλά την πόρτα, και να αρχίσουν να αδειάζουν το περιεχόμενο του μοναδικού δικού τους δοχείου στα ξένα σκεύη.

Η γυναίκα ακολούθησε πιστά τις συμβουλές του. Συγκέντρωσε πολλά άδεια δοχεία και, προς μεγάλη της έκπληξη, διαπίστωσε ότι η μικρή ποσότητα λαδιού επαρκούσε για να γεμίσουν όλα, ενώ στο τέλος παρέμεινε γεμάτο και το αρχικό της αγγείο. Μετά από αυτό το γεγονός, κατάφερε να πουλήσει τη μεγάλη ποσότητα του προϊόντος, να εξοφλήσει πλήρως το οικονομικό χρέος του θανόντος και να κρατήσει το υπόλοιπο χρηματικό ποσό για τη διαβίωση της ίδιας και των παιδιών της.

Ο Προφήτης Ελισσαίος ολοκλήρωσε την επίγεια πορεία του και απεβίωσε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιωάς. Ο θάνατός του προκάλεσε βαθιά θλίψη και ο λαός του Ισραήλ τον οδήγησε στην τελευταία του κατοικία με μεγάλες τιμές και έντονο θρήνο, θάβοντάς τον στη Σεβαστούπολη της Σαμάρειας.

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