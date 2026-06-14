Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Ο Μητσοτάκης επιστρατεύει fake news για να κρύψει την πολιτική φθορά

Πυρά κατά του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε η παράταξη «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με επίσημη ανακοίνωσή της.
Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου.
Στην ανακοίνωσή της, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τον κομμα υριάκο Μητσοτάκη για σκόπιμη χρήση ψευδών ειδήσεων (fake news).
Σύμφωνα με την παράταξη, η επίκληση ανακριβών στοιχείων αποτελεί μια απέλπιδα προσπάθεια του Μαξίμου να ανακόψει την εντεινόμενη πολιτική φθορά και τη δυσαρέσκεια των πολιτών.
Η ανακοίνωση κάνει λόγο για επικοινωνιακά τεχνάσματα που στόχο έχουν να συσκοτίσουν την πραγματικότητα γύρω από τα φλέγοντα προβλήματα της κοινωνίας, αντί να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις.
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