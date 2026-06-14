Κρήτη 1968: Ένα σπάνιο - νοσταλγικό οπτικοακουστικό ντοκουμέντο της εποχής (βίντεο)

Ο κινηματογραφιστής περιηγείται στην Κρήτη, στη διαδρομή από Τοπόλια προς Παλαιοχώρα στον Νομό Χανίων.



Πρώτο πλάνο από το ξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία, λίγο έξω από το χωριό Στροβλές.Στη συνέχεια φτάνουμε στο εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος, κάτω από τον Επαρχιακό δρόμο Στροβλών - Παλαιοχώρας. Η συντροφιά εισέρχεται στον ναό και ο κινηματογραφιστής καταγράφει μοναδικές εικόνες από το εσωτερικό του. Μια γυναίκα προσκυνάει τις εικόνες στέκεται μπροστά στη αγιογραφία της Παναγίας με τον Χριστό στην αγκαλιά.. Η γυναίκα με αναμμένο κερί καίει ένα καρβουνάκι και λίγο λιβάνι και θυμιατίζει τις εικόνες.



Συνεχίζοντας στο δρόμο, σε μία στάση, η γυναίκα πίνει νερό με τις χούφτες από μια πηγή που εκβάλλει ανάμεσα από πέτρινους όγκους.





Μια πινακίδα που γράφει «Radar Moustakos», οπότε αντιλαμβανόμαστε πως βρισκόμαστε στον Μουστάκο, στην τοπική Κοινότητα Βοθιανών Χανίων, όπου υπάρχει ραντάρ της Πολεμικής Αεροπορίας.



Ένα κορίτσι κάθεται σε μια καρέκλα, κάτω απ’ την κληματαριά, σε μιαν αυλή και στο φόντο καίει ο παραδοσιακός ξυλόφουρνος.

Ένας άντρας μπροστά από ένα σωρό καυσόξυλα και τεράστιες πλεξούδες με ξερά κρεμμύδια.

Η γυναίκα στην πηγή πλένει και δίνει ένα αχλάδι, σ’ έναν νέο άντρα που το τρώει.

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